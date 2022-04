Liberales piden a canciller alemán que se comprometa más con Ucrania





18/04/2022 - 10:53:42

DPA. - La presidenta de la comisión de Defensa del Parlamento alemán, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, volvió a criticar al canciller Olaf Scholz y le pidió que se comprometa a suministrar armas pesadas a Ucrania. Strack-Zimmermann, del Partido Liberal (FDP), subrayó que Scholz sigue sin decir realmente lo que quiere, una postura que la parlamentaria dijo lamentar mucho, según declaró este lunes al canal "Welt". El FDP es uno de los tres socios de la coalición que gobierna en Alemania, junto con Los Verdes y los socialdemócratas de Scholz. "Simplemente creo que no tenemos tiempo para tener esta discusión", sostuvo Strack-Zimmermann, agregando que se trata de Ucrania, pero también de "nosotros en Europa". La parlamentaria aprobó que el jefe del Gobierno alemán haya manifestado querer destinar más dinero a la ayuda para el país invadido por Rusia, pero aclaró que con el dinero no se gana, ya que lo que se necesita son armas. "Por eso me gustaría que el canciller vuelva a decir claramente que hay dinero, y por otro lado, que Alemania está dispuesta a suministrar armas pesadas", añadió. En su discurso diario por vídeo emitido en la madrugada del lunes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, criticó los retrasos en el suministro de armas ante la amenaza de una ofensiva rusa en el este de Ucrania, sin mencionar a ningún país en particular. Strack-Zimmermann opinó que todos los países que no demuestran ser activos tal como lo desea Ucrania deberían sentirse aludidos.