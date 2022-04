Exministra Karen Longaric: Existe responsabilidad política de Morales y de sus colaboradores en este tema





17/04/2022 - 19:31:02

Los Tiempos.- Una vez terminados los alegatos orales en la demanda por el Silala, presentada por Chile contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que tuvieron lugar entre el 1 y 14 de abril en el Palacio de la Paz de La Haya, ha llegado la hora del balance. En esta entrevista con Los Tiempos, la exministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, aborda aspectos esenciales de ese proceso, cuya sentencia se conocerá posiblemente dentro de seis meses. ¿A qué se debe que Bolivia, en la contramemoria escrita, haya aceptado que el Silala es un curso de agua internacional? Quienes dirigieron este proceso en la etapa de los alegatos escritos, es decir, desde junio de 2016 a septiembre de 2018, son los llamados a responder esta pregunta. Ellos son quienes decidieron incluir en la contramemoria boliviana el informe técnico del Instituto Hidrológico Danés, elaborado por encargo del Gobierno boliviano sobre la naturaleza del Silala, y deben explicar el razonamiento que los llevó a ello. En todo caso, este cambio de la posición histórica de Bolivia sobre la naturaleza del Silala debió haber sido comunicado al pueblo boliviano en su momento. Chile, precisamente, pide como eje de su pretensión que la CIJ declare que el Silala es un curso de agua internacional, según la Convención de NN.UU. de 1997. Si Bolivia admite que el Silala es un curso de agua internacional, ¿qué sentido tenía ir a un contencioso en la CIJ? Efectivamente el hecho de que en la contramemoria de 2018 Bolivia haya reconocido al Silala como río internacional favoreció al petitorio principal de la demanda de Chile. No sé si realizar ese reconocimiento en la contramemoria era la mejor alternativa, porque una vez que Bolivia se allanaba a la demanda principal de Chile, el juicio sobre el tema central ya no tenía sentido. Pero al haber decidido Bolivia continuar con el proceso y contrademandar a Chile, quedan algunos puntos por resolver, como la existencia de un caudal artificialmente mejorado o flujo artificial de agua y el supuesto derecho adquirido de Chile de continuar usando el caudal mejorado, que discurre por los canales de propiedad de Bolivia. La Corte también deberá pronunciarse sobre el alcance del principio del uso equitativo y razonable de un curso de agua internacional, aplicable al uso del agua del Silala. Si antes el país reclamaba el 100 por ciento del Silala, ¿ha perdido el 50 por ciento al admitir que es un curso de agua internacional? Al asumir que el Silala es un curso de agua internacional, Bolivia debe cumplir todos los principios y normas del derecho internacional convencional y consuetudinario que regulan la materia y se constituye en Estado ribereño del Silala con todos los derechos y obligaciones que establece el derecho internacional. Si el Instituto Hidrológico Danés concluyó que el Silala es un curso de agua internacional, ¿no era el momento de negociar con Chile antes de llegar al contencioso en La Haya? Chile afirma que ofreció una salida extrajudicial en 2019, ¿era o no conveniente dar una respuesta a esta propuesta? La mejor manera de solucionar un conflicto internacional es por la vía de la negociación, siempre y cuando las partes demuestren voluntad y buena fe para entablar una negociación que atienda el legítimo interés de los Estados involucrados en la controversia. En fecha 3 de septiembre de 2018, Bolivia presentó su contramemoria en la que declaró que el Silala es un curso de agua internacional. Luego de nueve meses de este reconocimiento, en junio de 2019, Chile envió al gobierno de Evo Morales un borrador de acuerdo. Este borrador reprodujo los puntos planteados por Chile en su demanda judicial y hoy sus alegatos orales han redundado aún más en el contenido de dicho borrador. En el gobierno de Morales no se respondió a dicho borrador. Al parecer tampoco lo hizo el gobierno de Luis Arce en el año y cuatro meses que transcurrieron desde su asunción al gobierno hasta la realización de los alegatos orales que acaban de concluir. Durante el gobierno de transición no se podía abordar este tema en virtud de diversas razones. Entre ellas, es que la naturaleza transitoria y de corta duración que debía tener el gobierno de la expresidenta Añez impedía asumir una negociación sobre un tema altamente sensible y delicado que era de responsabilidad del gobierno del MAS. Así también asumimos que el tema no tenía premura dado que la Corte Internacional de Justicia había declarado un receso indefinido a sus actividades judiciales debido a la pandemia de Covid-19. En Bolivia reinaba una situación crítica por la crisis sanitaria, la crisis política y las elecciones generales. Sin embargo, Diremar continuó trabajando en el análisis del planteamiento chileno. Otra importante razón por la que en mi gestión no se trató este asunto fue que Chile tampoco manifestó un interés concreto de impulsar este tema con el gobierno transitorio, más aún a partir del receso decretado por la CIJ y la emergencia sanitaria generada por la pandemia. Potosí pide el reconocimiento de una deuda histórica por el uso de las aguas del Silala y en 2009 rechazó que Chile reconociera sólo el 50 por ciento y planteara que el otro 50 por ciento lo definiera un estudio, ¿qué efecto tiene admitir que el Silala es un curso de agua internacional sobre las demandas potosinas? Durante los alegatos orales, la defensa de Bolivia dejó en claro que no hacía ningún reclamo de la deuda histórica. La reconvención o contrademanda nacional se centra en la soberanía sobre las obras hidráulicas en el lado boliviano, sobre el flujo artificial que aumenta el curso de agua que llega a Chile y el planteamiento de un acuerdo para regular estos aspectos y un pago por el uso de ese flujo potenciado, ¿qué tan consistentes son estas pretensiones a la luz de Convención de NN.UU. de 1997? ¿No equivalen a haber renunciado a la propiedad del Silala y sólo buscar una compensación por su uso? La Convención de Naciones Unidas sobre el derecho de uso de los cursos de aguas internacionales para fines distintos de la navegación de 1997, en su artículo 5°, se refiere al uso equitativo y razonable de las aguas de curso internacional. Dicha norma tiene fundamento en el derecho consuetudinario que regula los derechos y obligaciones de los Estados ribereños sobre los ríos internacionales. En los alegatos orales el debate se ha centrado en la existencia o no de un curso artificial de agua o caudal mejorado, figura argumentada por Bolivia y que Chile niega su existencia en el derecho internacional. La Convención de 1997 no refiere este tema y en general en el derecho internacional no existen precedentes sobre la figura denominada flujos artificiales de agua. En tal sentido, para la resolución de esta divergencia la Corte podría aplicar el principio del uso equitativo y razonable de los cursos de aguas internacionales, estableciendo el alcance de dicho principio para el uso del agua del Silala por parte de Bolivia y Chile. Por lo tanto, la decisión de la CIJ en este punto sentará un precedente jurisprudencial. ¿Considera usted viable que Chile acepte pagar por el flujo artificial o mejorado del Silala? Considero que en este proceso judicial la Corte no se referirá a posibles compensaciones. Este asunto debería ser materia de futuras discusiones bilaterales para llegar a un acuerdo de mutuo beneficio. Sin embargo, si se da una negociación en el futuro, será una situación muy distinta a la negociación de 2009, cuando los gobiernos boliviano y chileno estuvieron cerca de un acuerdo por el Silala. ¿Qué tan viable es el desmantelamiento de las obras hidráulicas para revitalizar los bofedales bolivianos? ¿Es posible destruir estas obras sin alterar el concepto de un uso equitativo y razonable de las aguas del Silala para ambos países ribereños? Este asunto tiene carácter técnico, pero también tiene incidencias jurídicas al tenor del principio del uso razonable y equitativo del agua. En tal sentido, considero que el gobierno boliviano debe realizar estudios integrales sobre el tema para tomar las decisiones correctas, dejando en claro que Bolivia deberá procurar la revitalización de los humedales. ¿Qué opina sobre la actuación del equipo jurídico en los alegatos orales? El equipo jurídico internacional que asumió la defensa de Bolivia realizó un trabajo muy profesional, bajo circunstancias y realidades muy difíciles, que oportunamente le fueron advertidas al Gobierno boliviano en la fase de los alegatos escritos del proceso que culminó el año 2018. ¿Cuáles son los escenarios del posible fallo de la CIJ? Hay que esperar a que la Corte dicte sentencia, no es posible adelantarse. Sin embargo, el tema relevante de la reconvención (contrademanda) boliviana y que resta por resolver es si existe el concepto de flujos artificiales o caudal mejorado artificialmente y las obligaciones que se derivan de su utilización. Este es un tema ciertamente complejo. Cabe recordar que esta demanda judicial contra Bolivia por las aguas del Silala se originó como una respuesta de Chile a las amenazas de Evo Morales, quien en ese momento enfrentaba el rechazo del pueblo boliviano vía referéndum del 21 de febrero de 2016. En esas circunstancias, Morales no dudó un instante en utilizar nuevamente de manera oportunista los temas de política exterior de alta sensibilidad para Bolivia, anunciando una demanda judicial contra Chile, sin realizar previamente un análisis exhaustivo sobre el Silala. Existe una responsabilidad política de Evo Morales y de sus colaboradores en este tema, por haber provocado esta demanda, y por la dirección y conducción utilitarista y poco transparente del proceso. Lo mínimo que el gobierno de Morales en su momento debía haber hecho era comunicar al pueblo boliviano el cambio de posición de Bolivia sobre la naturaleza del Silala. Por eso, durante mi gestión al frente de Cancillería, más de un año después de la conclusión de la fase escrita del proceso, vimos la necesidad de transparentar este tema y comunicamos al pueblo boliviano que, durante el gobierno de Morales, Bolivia había cambiado su posición con respecto a la naturaleza del Silala.