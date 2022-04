Evo dice que reunión del Pacto de Unidad no tiene ningún sentido





17/04/2022 - 19:26:19

Página Siete.- Insistió en todo momento que no hay división en su partido. El jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, afirmó que la reunión del Pacto de Unidad, que pretende reunir este lunes al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca y al exmandatario, “no tiene ningún sentido”. De esta manera, el también dirigente de los cocaleros del Chapare no ha confirmado su asistencia a este evento pese a que el senador Leonardo Loza y el vicepresidente del MAS Gerardo García lo habían confirmado horas antes. "Saludamos la convocatoria, pero no vamos a entrar en el juego de la derecha", sostuvo. En su programa dominical, que se difunde en Radio Kausachun Coca, Morales fue consultado sobre su asistencia a la cita que organiza el bloque de las organizaciones indígena originario campesinas, que respaldan al oficialismo. “Mira, primero no he recibido una invitación oficial del pacto de unidad. Pero no tiene ningún sentido, la prensa dice que va haber careo, debate. No tengo ningún problema con el hermano presidente Lucho”, indicó. En las semanas precedentes se han registrado fuertes cruces entre disidentes, que piden renovación de la dirigencia, y políticos del ala dura del MAS. En ese ínterin, el expresidente Morales denunció encubrimiento al narcotráfico en el Chapare. Para algunos miembros del MAS, ese tipo de afirmaciones buscan desestabilizar al partido oficialista. En ese ínterin, el Pacto de Unidad prevé sentar en una mesa a las tres cabezas visibles del oficialismo para zanjar las diferencias. A decir de Morales, la prensa y “la derecha” buscan mostrar división en el MAS y un distanciamiento entre él y el presidente Arce, algo que, asegura, "no existe". “Hemos estado en el último acto público, con motivo del aniversario del MAS. Tenemos una cita pendiente todavía; tiene que haber diálogo, por su puesto él es el presidente, él decide. Así como los movimientos sociales, personas como Evo podemos sugerir, pero él manda, él decide, respetamos eso. Y tenemos que ayudar y defender, es una verdad eso, y no entrar en el juego de la derecha”, dijo.