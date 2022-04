30 de 66 habilitados para Defensor del Pueblo trabajaron con el Gobierno o son observados por opositores





17/04/2022 - 19:22:35

El Deber.- 30 de 66 candidatos que quedaron habilitados para la selección de Defensor o Defensora del Pueblo trabajaron con el Gobierno, tienen vínculos con el Estado o fueron impugnados por la agrupación opositora Creemos, que presentó una lista sistematizada que el oficialismo no tomó en cuenta. Ante la presión, el masismo cedió con los casos concretos de dos personas: el del exdiputado del MAS, Luis Gallego, que tomó mucha discusión de la comisión mixta de Constitución; quedó al margen junto con Jhonny Apaza Tintaya, abogado y actual funcionario de la Cámara de Diputados, vinculado a las actividades legislativas, incluso desde la Asamblea Constituyente y a la Brigada parlamentaria del MAS. 21 postulantes tuvieron relación con el Gobierno, nueve fueron observados por la agrupación Creemos y al resto no se les detectaron nexos. Desde este lunes comenzará la fase más larga, que tiene dos estaciones: la verificación de méritos y las entrevistas con los 66 postulantes que se mantienen en carrera. Los 30 observados 1. Arratia Camacho, Yhovana. Observada por Creemos, estuvo vinculada al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) que depende del ministerio de Desarrollo Rural, en las gestiones marzo a diciembre de 2018.) 2. Calizaya Molina Marín, Sergio. Observado por Creemos, es un abogado que trabajó en distintas entidades del Gobierno, hasta enero de 2020 cuando entró el Gobierno de Jeanine Áñez. Estuvo en el Ministerio de Gobierno ocupando distintos cargos y estuvo en las regionales de Migración de Cochabamba y Oruro. Entre 2020 y 2021 trabajó como abogado independiente y en 2021 regresó al Gobierno como asesor jurídico del Sedem. 3. Camargo Usnayo, Estefania Yhoselin. Es una candidata que se define como lideresa de la juventud y activista por los Derechos Humanos y la Madre Tierra, trabajó en el Ministerio de Justicia hasta diciembre de 2021. 4. Choque Cruz, Wilber. Observado por Creemos, exconsejero de la Judicatura, fue el único que juró con el puño izquierdo en alto cuando fue posesionado el 18 de septiembre de 2012 y ejerció ese cargo hasta el 30 de diciembre de 2017. Fue autoridad electa y aun así fue habilitado. Después de ese cargo trabajó en la Defensoría del Pueblo como jefe nacional de Prevención y Gestión Pacífica de la Conflictividad. 5. Chura Chambi, Willy Rogelio. Observado por Creemos. Es un abogado que trabajó en el Ministerio de Salud, como asesor legal de la Unidad de Medicamentos y Tecnologías. Estuvo vinculado durante la gestión de la exministra, Nila Heredia. 6. Delgadillo Pérez, Freddy. No figura su profesión en la hoja de vida, pero fue consultor casi permanente del Fondo de Inversión Productivo y Social (FPS) para los municipios de Cochabamba, trabajó en esa repartición hasta el 2 de noviembre de 2021. 7. Echalar Flores, Humberto. Observado por Creemos, fue coronel de la Policía y viceministro de Seguridad Ciudadana en la gestión 2013 y hasta 2016 trabajó en distintas unidades del Ministerio de Gobierno, cuando Carlos Romero era ministro de esa cartera. También describe las tareas que cumplió en la Policía. 8. Estrada Candia, Rubén Julio. Observado por Creemos, abogado de profesión y desempeñó tareas en al menos tres ministerios (Gobierno, Trabajo y Presidencia) desde 2007. Ese año ingresó al Ministerio de Trabajo como especialista en asuntos sindicales y legislación laboral; en 2010 pasó a Gobierno; en 2011 ingresó al Sedes La Paz, un año después estuvo en el Segip; en 2015 nuevamente a Trabajo; en 2017 estuvo en el viceministerio de Coordinación con los Movimientos sociales; en 2021 pasó a la Caja Petrolera y este año volvió al Ministerio de Trabajo) 9. Iquise Pally, Ramiro Leonardo. También abogado, vinculado al Estado desde 2009 en distintos cargos. En 2011 ingresó al Ministerio de Justicia y en 2016 pasó a la Defensoría del Pueblo en la ciudad de El Alto como consultor nacional en programas especiales, donde trabaja actualmente. 10. Lima Castaño, Freddy Germán. Funcionario del Ministerio de Obras Públicas, ingresó en julio de 2009 y dejó el cargo en diciembre de 2019, durante el gobierno de Jeanine Áñez, pero ya no volvió a la administración pública) 11. Lizárraga, Maritza. Observada por Creemos, fue funcionaria de la Cámara de Diputados por dos gestiones, en 2019 estuvo en la Dirección de Recursos Humanos y en 2020 en otras funciones. Este año fungió como funcionaria de un municipio rural.) 12. Loma Rosales, Abel Antonio. Observado por Creemos, dice ser asesor jurídico de la Federación Provincial Única de Mujeres Campesinas Originarias de la provincia Omasuyos 'Polleras rojas'. También sería asesor jurídico de la CSUTCB, cargo que está vigente. Fue policía hasta julio de 2019. 13. Lucero León Marcelino, Marco Antonio. Observado por Creemos, entre 2017 y 2018 fue asesor en la unidad jurídica del Ministerio de Salud y ahora trabaja en la Caja Nacional de Salud, regional Santa Cruz como jefe de asesoría legal. 14. Machado Gisbert, Porfirio. Observado por Creemos, otro de los candidatos vinculados al Ministerio de Desarrollo Rural, a través del Senasag, de donde fue jefe nacional de asuntos jurídicos hasta diciembre de este año. 15. Mamani Apaza, Gonzalo Julián. Observado por Creemos, vinculado al Gobierno desde 2010 cuando ingresó al extinto Ministerio de Autonomías y pasó por otras carteras, incluso fue designado Notario Operador en el Exterior en la embajada de Argentina. Hasta diciembre de 2021 fue técnico de la Vicepresidencia del Estado y ocupó un cargo en la Dirección General de Geopolítica del Vivir Bien y Política Exterior. 16. Pérez Mendoza César. Se define como abogado independiente, sin embargo, trabajó en la elaboración de dos proyectos de Ley en 2019 y 2020 recibió reconocimientos de la brigada parlamentaria de La Paz y del Senado. 17. Pozo Rodríguez Gladis. Observada por Creemos, abogada cochabambina fue parte de la Fiscalía de ese departamento con presencia en el trópico de Cochabamba hasta diciembre de 2020) 18. Quinteros Montaño, Rafael. Observado por Creemos, cruceño, asesor externo en defensa de los derechos fundamentales, asesor externo en defensa de los derechos humanos en la Federación Sindical Única de Campesinos y de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC). 19. Salazar Salcedo, Carlos Dionicio. Abogado del fallecido refugiado, Francisco “Pacho” Cortez, estuvo vinculado a la superintendencia de telecomunicaciones y en 2012 ingresó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam), dependiente del ministerio de Minería y Metalurgia. 20. Sánchez Castillo, Zulma Yovana. Observada por Creemos, es ingeniera informática, trabajó en el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija desde 2012, fue vocal y luego vicepresidenta de esa repartición desde el 21 de noviembre de 2017 hasta 11 noviembre del 2019, cuando se produjeron los conflictos sociales que derivaron en la renuncia de Evo Morales. 21. Vino Mejía, María Irene. Observada por Creemos, vinculada al Gobierno de forma intermitente desde 2015 en los ministerios de Justicia, Presidencia, Economía y Desarrollo Productivo donde trabajó hasta diciembre de 2020. Ahora trabaja como asesora de comunidades campesinas. Observados por Creemos Los candidatos impugnados por la agrupación de Luis Fernando Camacho fueron los siguientes nueve: Cáceres Copa, Daniel; Amado Calle, Choquecallata Rimmy; Callisaya Aro, Pedro Francisco; Daza Capo Guadalupe, Peralta Gironda, Luis; Salinas Pérez, Mario; Sánchez Aruquipa, Antonio; Tarquino Salas, Israel Franz, y Valdez Alarcón Franklin Marcelo. Los no observados Las 36 personas que no tienen observación son las siguientes: Alpire Alpire Alejandro, Apaza Quispe Lydia, Atiare Salazar José Olegario, Balboa Pizarro Miguel Ángel, Blanco Flores Javier Alejandro, Cáceres Saavedra Juan Carlos, Calvo Campos Claudia Andrea, Chambi Churata Inocencio, Chipana Ubaras Luisa Antonia, Choque Calizaya Prosper Daniel, Condor Bolivia Ajata Jorge, Cossio Marquez Evelín Patricia, Condori Apaza Santiago, Cuentas Ticona Marisol, Cuevas Paucara Iván Félix, Dávalos Rengel Hernán Hermes, Limachi Huañapaco Javier, Loayza Cossio Marco Antonio, López Soria Favela Marisol, Luna Rojas María Hilda, Mamani Marca Pascual, Mamani Yanarico Jafeth Esteban, Mendoza Patty Sixto Celio, Morón Urquiola Jorge Érick, Ortuño Rivas José Joaquín, Pinto Medrano Jaime, Quispe Mamani Juan Patricio, Ramos Pacajes Claudia Helen, Revollo Valencia Juan, Salas Lucía Nieves Gregoria, Sanabria Quiroz Manuel Alejandro, Soliz Antezana Adolfo, Tamayo Villegas Mabel Gimena, Valle Sejas Luis Sergio, Vargas Sandoval Marina, Vilela Diez de Medina Guillermo Hernán.