Plantean formar comisión mixta para revisar juicios de narcotráfico como se hizo con los casos de feminicidio





17/04/2022 - 19:11:21

Erbol.- La bancada de Creemos planteó en cartas enviadas al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, conformar una comisión mixta internacional encargada de revisar los casos de narcotráfico con la presencia de veedores internacionales, para confirmar o descartar niveles de encubrimiento de altas esferas de gobierno a esta actividad ilícita. La iniciativa fiscalizadora coincide con la idea lanzada en días pasados por el analista cruceño Luis Alberto Ruiz, quien sugirió armar una comisión que utilice el mismo método de la comisión conformada para casos de feminicidio y revise el trabajo de fiscales adscritos durante los últimos 15 años a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y de una vez se despeje la duda en sentido de que Bolivia se convirtió en un narco-estado. La polémica se desató luego que el expresidente Evo Morales difundiera a los medios de prensa un audio que, según él, refleja niveles de protección de algunas esferas policiales y del Ministerio de Gobierno al narcotráfico y que incluso intentan involucrarlo en esta actividad ilícita. Esa denuncia atizó la crisis entre el gobierno y el jefe del MAS, al extremo de destituir y enviar a algunos jefes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico al Ministerio Público y provocar el repliegue de unos 30 policías del Chapare, donde hace dos semanas se descubrieron fábricas de droga sin haber sido destruidas. La crisis generó una iniciativa del Pacto de Unidad de convocar al presidente Luis Arce y al mismo Evo Morales, quien calificó este domingo como una reunión sin sentido por entender que es parte del juego de la derecha que se mezcla con las demandas de renovación interna de dirigentes. El diputado de Creemos Erwin Bazán sostiene que en la FELCN operan unas tres líneas de narco policías y por ello se planteó al presidente Arce solicitar la participación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Comisión Interamericana para el control del Abuso de Drogas (CIDAD) de la OEA no solo para investigar y realizar sugerencias, sino para reencausar la lucha al narcotráfico. Por su lado Ruiz cree que los narco-audios difundidos por Morales dejaron perplejo al país, porque el denunciante no es cualquier persona, sino es el presidente del partido de gobierno que reveló niveles de protección de parte de las autoridades del Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana. “El Estado debe mandar un mensaje absolutamente claro, creando una comisión revisora de todos los casos de narcotráfico y se investigue a todos los fiscales asignados a la FELCN, a gran parte de la clase política que puede o no verse involucrada, al oficialismo, a la oposición y aquellos empresarios que pudieran estar ejerciendo ese lavado de dinero del narcotráfico”, declaró. Manifestó que, al margen del problema interno del gobierno, la denuncia de Evo dejó mal parado al país y el presidente Luis Arce no debería dejar ni una sola posibilidad que se hable de un narco-estado o de un narco-gobierno. Considera que Morales, al ser jefe del partido de gobierno, debería llamar al presidente para plantearle un trabajo conjunto sobre la cadena del narcotráfico desde el Chapare, porque está claro que la droga no se queda en las fábricas, sino que llega a la juventud y a los estudiantes de colegios y escuelas del país. Sostuvo que en varias oportunidades el jefe del MAS fue denunciado sin que exista alguna prueba efectiva de que estuviera involucrado de manera directa. Ruiz lamentó que Evo Morales en una carrera desesperada para ser candidato presidencial, haya cometido un gran error al denunciar encubrimiento, probablemente para “curarse en salud”, afectando la imagen del gobierno nacional.