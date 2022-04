Bolivia se ubica como segundo productor mundial de chía y busca ampliar su mercado en China





17/04/2022 - 19:06:45

ABI.- El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, informó este domingo que Bolivia se ubica como el segundo productor mundial de chía (semillas nutritivas comestibles) después de Paraguay e indicó que se realizan gestiones para ampliar el mercado de ese denominado superalimento en China. Recordó que ese resultado es producto del interés de empresarios bolivianos que apostaron por incrementar la producción de chía en Bolivia desde 2014. “Desde 2014 se vino trabajando en ese sector, de ser un país que no producía chía hoy podemos asegurar que Bolivia es el segundo productor mundial, somos los segundos productores en el mundo”, dijo la autoridad. Detalló que Paraguay produce y comercializa anualmente 30 mil toneladas de ese alimento y Bolivia alrededor de 15.000, seguida de Argentina y México, que registran cada una al menos 4.000 toneladas. En ese marco, Blanco dijo que el Gobierno nacional proyecta impulsar aún más esa producción con diferentes planes y programas para alcanzar el primer lugar y expandir su mercado en una de las potencias mundiales como es China. “Nuestro desafío es convertirnos en el primer productor de chía en el mundo y para eso tenemos un nuevo mercado que antes con no consumía la chía como es China”, dijo. El Viceministro de Comercio Exterior e Integración precisó que la comercialización de esas 15.000 toneladas generó unos 27 millones de dólares, que prevé ser incrementado a 70 millones con el mercado chino. Reveló que ya existen gestiones para concretar ese proyecto; sin embargo, indicó que solo falta una visita in situ por parte del gobierno del país oriental para la aprobación de una certificación sanitaria. “Tenemos un mercado importante y potencial muy grande y nuestros empresarios de la chía han hecho un gran trabajo durante este tiempo, la chía cuenta con varias certificaciones”, afirmó.