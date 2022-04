La desinformación empaña la visión de los jóvenes sobre la guerra en Ucrania





VOA. — A medida que el mundo se enfoca en la guerra de Rusia contra Ucrania, se está librando otro conflicto, en los teléfonos de la gente. En la guerra de la información, TikTok se ha convertido en un campo de batalla. Popular entre el público más joven, la plataforma conocida por los videos de baile se ha convertido, para algunos, en una fuente de información sobre la guerra en Ucrania. Con contenido nuevo y no verificado que aparece en TikTok cada segundo, a algunos analistas les preocupa que la plataforma a menudo sirva para engañar a sus usuarios, que suman mil millones en todo el mundo. “Esos [videos] se pueden usar para ilustrar a la gente sobre lo que realmente está sucediendo en el terreno”, asegura Jessica Brandt, directora de políticas sobre inteligencia artificial y tecnología emergente del centro de la Brooking Institution. “También pueden sacarse de contexto y usarse para engañar o desinformar. Vemos todo eso sucediendo en este conflicto”. TikTok no es la única aplicación de redes sociales que tiene el poder de desinformar a los jóvenes sobre la guerra en Ucrania. Ryan Locher, un estudiante de la American University y creador de contenido de TikTok con más de 18 000 seguidores, dijo a la Voz de América que ha visto una serie de narrativas falsas sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania ganando impulso en otras aplicaciones populares de redes sociales. “Lo veo en Twitter, obviamente en TikTok”, dijo a la VOA. “Es muy fácil darse cuenta de dónde vienen estas personas”. Percepciones de los estudiantes Locher dijo que ha notado que los usuarios prorrusos de TikTok difunden teorías de conspiración para justificar la invasión rusa de Ucrania, desde supuestos laboratorios de armas biológicas ucranianos hasta amenazas nazis que supuestamente emanan de Kiev. Si bien parte de la información falsa tiene como objetivo engañar, Locher dijo que otro contenido "se deriva de las convicciones previas de las personas mientras intentan comprender el conflicto". Andriana Markiv, una ciudadana ucraniana que estudia en la American University en Washington, estuvo de acuerdo. “No toda [la información errónea] proviene de un lugar de odio; a veces, las personas que difunden noticias falsas realmente no lo saben”, dijo. Sin embargo, según Markiv, algunos usuarios publican información falsa a propósito para generar controversia y tráfico en las plataformas de redes sociales. “Lo hacen para obtener me gusta y comentarios”, agregó. Independientemente de la intención, la profusión de información errónea sobre la guerra está molestando a muchos ucranianos. “Llamo a mi familia y los escucho llorar y luego entro en las redes sociales y veo gente diciendo que esta guerra es culpa de Ucrania o difundiendo propaganda prorrusa. Trato de superar eso porque es difícil”, dijo Markiv. Albina Tokakova, una estudiante rusa que vive en Estados Unidos, cree que tanto los rusos como los ucranianos están utilizando las redes sociales para difundir la información que mejor se adapta a los intereses de su nación. Señaló que algunos buscan justificar la invasión rusa mientras que otros defienden la soberanía e independencia de Ucrania. “Siento que en este momento es realmente difícil saber qué está bien y qué está mal y cuál es la información correcta”, dijo Tokakova a la VOA. Tokakova agregó que, si bien se difunde mucha desinformación en TikTok, la plataforma también ha servido para dar a conocer las luchas de los ucranianos para sobrevivir a la invasión rusa. Propiedad china Con TikTok propiedad de la empresa china ByteDance Ltd, a algunos les preocupa que sirva como una herramienta para que Beijing influya en las opiniones y percepciones de las personas en todo el mundo. Matthew Lee, estudiante de la Escuela de Servicio Internacional de la American University, no usa TikTok. “Vemos en las redes sociales chinas que se dicen muchas cosas nacionalistas, muchas cosas a favor de Rusia, y debido a lo estrictamente que controlan todo, es difícil decir si realmente son personas reales o personas a las que el gobierno chino les paga para decir cosas”, dijo Lee a la VOA. Algunos analistas creen que esto es parte de una estrategia más amplia del gobierno chino para manipular la información para que se ajuste a su narrativa, ya sea la guerra en Ucrania o cualquier tema geopolítico. “Creo que China ha utilizado la manipulación de la información para dar forma a puntos de vista sobre temas que son de relevancia geopolítica para ella. Desde hace algún tiempo, esos esfuerzos se están volviendo más firmes y creo que solo seguirán creciendo”, dijo Brandt de la Institución Brookings. Los estudiantes de la American University dijeron a la VOA que hacen lo que pueden para combatir la desinformación. Como rusa nativa, Tokakova busca corregir las narrativas falsas sobre su país de origen. Loher dijo que usa la herramienta de informes en TikTok para marcar videos que contienen información falsa. “También he enviado mensajes a algunos de los creadores [de contenido falso]”, agregó. En cuanto a Markiv, aconseja a los usuarios de las redes sociales que tengan cuidado con el contenido que consumen y agrega que, si bien la guerra en Ucrania puede parecer lejana para los estadounidenses, “usted [podría] tener estudiantes en su clase o amigos que están pasando por esto con sus familias [ucranianas]”.