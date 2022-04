Preparan denuncia contra autoridades por aceptar que el Silala es un curso de aguas compartido





Los Tiempos.- Un equipo jurídico de potosinos y algunos juristas residentes en otras regiones preparan una denuncia penal en estrados internacionales contra el expresidente Evo Morales, el presidente Luis Arce y el agente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Roberto Calzadilla, por aceptar en el juicio con Chile que el Silala es un curso de aguas compartido transfronterizo. "Lamentamos que existan estas autoridades vendidos que no tengan que defender su soberanía. Nosotros, desde aquí (Potosí) estamos ampliando todas las investigaciones para que podamos hacer nuestras respectivas denuncias a nivel internacional y procesos a nivel internacional", afirmó la presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, en entrevista con ANF. Este jueves, Chile cerró la fase de alegatos orales ante la CIJ, por el litigio del uso y estado de las aguas del Silala, donde pidió que este tribunal no debe resolver sobre la soberanía de Bolivia en los canales construidos. Por su lado, Bolivia culminó sus exposiciones el miércoles y pidió a la CIJ que declare su soberanía sobre las obras civiles y sistema de drenaje, además, en caso de que Chile quisiera seguir beneficiándose del afluente, deberá negociar con una compensación de por medio. Chile y Bolivia coincidieron en que el Silala es un curso de aguas transfronterizo de uso equitativo y razonable. Graz dijo que en Potosí no se acepta esa idea y el afluente es de propiedad 100% potosino. "Ya comunidades originarias, campesinos están reuniéndose para precautelar su hábitat, porque en algún momento los manantiales se van a terminar y ¿cómo va a quedar la zona?, desértica, sin posibilidades de tener ninguna cantidad de agua", afirmó la presidenta de Comcipo. Precisó que la anunciada demanda penal contra autoridades la elabora un equipo jurídico de ciudadanos potosinos y residentes en otras regiones de Bolivia. Dijo que Evo Morales y los mandatarios fueron declarados "traidores" en el departamento. Sobre el tribunal competente, Graz dijo: "Vamos a hacer conocer eso, todos los juristas que están preparando lo van a anunciar en su momento".