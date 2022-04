Frente a su grave estado de salud, defensa de Aramayo alista trámites para buscar su libertad





16/04/2022 - 22:47:00

Página Siete.- El estado de salud de Marco Aramayo, el exdirector del Fondo Indígena, preocupa. Frente a ese panorama, su defensa legal afina los trámites para buscar su libertad en al menos 26 procesos en su contra en los cuales se ha dictado prisión preventiva. “El problema es que son 26 detenciones preventivas, a las 26 de va a tener que hacer la solicitud para que el doctor Aramayo puede recuperar su libertad”, indicó su abogado Héctor Castellón en una entrevista con Página Siete Digital. El jurista argumentó que “la ley prevé que en (casos de) estado salud de grave tiene que tener un tratamiento especial. Marco se encuentra en coma, entonces, más grave que esa situación no creo que haya”. Debido al feriado de Semana Santa, estas gestiones están demoradas, pero se reactivarán el lunes a primera hora. No obstante, si la justicia rechaza ese trámite, un siguiente recurso será la acción de libertad, anticipó Héctor Castellón. También puede leer: Aramayo no mejora; Conade y Apdhb piden su libertad Aramayo sufrió un paro cardiaco y está en coma diabético profundo desde el viernes y su cuadro de salud no mejora. Este sábado, fue trasladado del Hospital de Clínicas al Hospital Municipal de Cotahuma a pedido de del alcalde Iván Arias, quien se solidarizó con el exfuncionario y la compleja situación que atraviesa. Aramayo está con detención preventiva en la cárcel de San Pedro desde hace siete años por denunciar actos de corrupción en la entidad y ahora enfrenta 259 procesos en su contra por el mismo tema.