Narcoaudios: La campaña secreta de policías leales que filtran datos a Evo





16/04/2022 - 07:21:01

Página Siete.- Después de que el expresidente Evo Morales reveló que “policías patriotas” le tienen informado de casos de narcotráfico y corrupción, exjefes policiales señalaron que existe un grupo de efectivos que mantienen lealtad con el exmandatario y hacen una “campaña secreta” con aspiraciones de facilitar sus ascensos y ocupar altos cargos, y también cuidarlo para la próxima elección presidencial. Un analista dijo que no se debe confundir “el patriotismo con el alcahueterío”. “Existen todavía relación (de Evo Morales) con policías de distintos grados, tanto del sector activo como pasivo, que le informan diariamente temas de seguridad y de temas sensibles, como es del narcotráfico”, mencionó a Página Siete un exjefe de la Policía Boliviana que pidió reserva de su identidad. Otros exjefes de la institución policial ven que en los últimos años los mandos de la Policía se dejaron absorber e influir políticamente, por esa razón responden a intereses partidarios con el objetivo de recomendarse para ocupar un puesto importante. “Según la lectura de los últimos acontecimientos y de los acuerdos al Pacto de Unidad, en las próximas elecciones el futuro presidente sería Evo Morales, entonces (algunos policías) hacen campaña muy discreta, también hay otros oficiales que apuestan al actual gobierno y al vicepresidente (David) Choquehuanca”, mencionó el oficial. Según los uniformados consultados, el interés de los policías de base es obtener buenos destinos en unidades como Tránsito, Driprove, Felcn o Felcc. En el caso de oficiales de mayor rango, buscan recomendaciones de las organizaciones sociales para ocupar un alto cargo y de esa forma pasar por encima de requisitos, como la antigüedad, especialidad, idoneidad y otros. Las reacciones surgen luego de que Evo Morales, líder del MAS y de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, develó la semana pasada que policías patriotas le mantienen informado y que fueron ellos los que le alertaron de un encubrimiento al narcotráfico de parte de efectivos antidroga, con el propósito de sindicarlo a él y a dirigentes cocaleros con ese ilícito. El exmandatario acusó al ahora exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) coronel José María Velasco por ese hecho registrado en Valle Sacta, Cochabamba. Luego, el exjefe de Umopar Chapare Erick Terán denunció que por órdenes de Velasco, el coronel Jaime Arancibia y el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, la patrulla de Umopar a su mando abandonó Valle Sacta sin intervenir cuatro fábricas y un megalaboratorio de droga hallados en la zona. La Fiscalía abrió dos investigaciones por el denominado caso narcoaudios: la primera contra cuatro policías por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes y la segunda contra Arancibia por cohecho pasivo, uso indebido de influencias, concución, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, caso abierto a denuncia de Terán, quien presentó audios y fotografías de respaldo. Ante las sospechas de que Terán filtró los audios a Morales, Richard Cayoja, abogado del exjefe de Umopar Chapare, negó ese extremo y aseguró que su defendido destapó este hecho y en vez de que se lo tenga como testigo protegido por las amenazas que sigue recibiendo, la Fiscalía decidió procesarlo en el primer caso. “En ningún momento mi defendido ha pasado esos audios (al expresidente), sino que estos audios han sido circulados en las redes sociales e inclusive ya compañeros de allá del trópico son quienes habrían pasado al expresidente Morales”, manifestó el jurista a Página Siete.



Morales indicó que los policías de base le pasaron información del encubrimiento al narcotráfico y lo respaldaron en su denuncia. Pero no hizo mención solo a ese caso. El exmandatario también contó que un policía lo alertó de un plan para implicar a Leonardo Loza, Andrónico Rodríguez y Jhonny Pardo con un prófugo por narcotráfico. Dijo que esa alerta permitió “abortar” ese plan de implicar a los legisladores. Además, reveló que le pasaron información de que un capitán de la Policía se trasladó hace unos meses de La Paz a Santa Cruz para hablar con los detenidos por el caso ítems fantasmas y les ofreció la libertad a cambio de que impliquen a Evo Morales y al exalcalde Percy Fernández. Mencionó que intenta averiguar quién mandó a ese capitán y a tres policías a la cárcel de Palmasola para hacer ese ofrecimiento. Ante esos casos de filtración de datos, otro efectivo policial aseveró que se trata de algunos oficiales que pretenden acercarse al ala evista en el MAS, con aspiraciones de ocupar cargos en el Comando de la Policía, por ese motivo andan facilitando información a legisladores y dirigentes del trópico cochabambino. Desde el MAS señalaron que los audios fueron entregados a Morales por “policías buenos que están con el proceso de cambio”. Aseguraron que el exmandatario coadyuva con la lucha contra el narcotráfico y protege al gobierno de Luis Arce. En cambio, la oposición considera que Evo Morales busca desestabilizar al actual Gobierno con sus arremetidas contra el ministro Eduardo del Castillo. Exigieron una investigación contra el exmandatario por su presunta vinculación con el coronel Maximiliano Dávila, implicado en narcotráfico. ¿Patriotismo o alcahueterío? El abogado y coronel del servicio pasivo Jorge Santistevan manifestó que en la Policía Boliviana pasa lo mismo que en las Fuerzas Armadas (FFAA), hay personal leal a un sector político y a ellos los consideran “patriotas”, y a esos efectivos se termina poniendo al frente de instituciones por su dependencia política y no por sus méritos. “Ellos buscan a través de jefes leales a Evo Morales ganarse la confianza a través de las informaciones que le dan. Ese alcahueterío no puede calificarse a personas patriotas. El patriota tiene otra connotación en el país, es el que lucha por los intereses, los principios de los ciudadanos y los principios de un Estado, y no los intereses particulares de una persona”, refirió Santistevan a Página Siete. Dijo que los mal llamados “patriotas” están tanto en la Policía como en las FFAA, son ellos los que llevan la información de todo lo que hace el Gobierno nacional en esas instituciones. “No hay nada que el Gobierno pueda hacer, sino es de conocimiento de Evo Morales, porque él tiene agentes, que es diferente a tener infiltrados, dentro de la institución que le informan todo lo que ocurre o vaya a ocurrir”, acotó. El jurista argumentó que esa situación debilita las instituciones del Estado, porque esos “patriotas” buscan un bienestar particular: el ascenso de grado o ocupar altos cargos, sin cumplir con los méritos respectivos. En cambio, el exasambleísta departamental del MAS Gustavo Torrico, siguiendo la línea de las denuncias de Evo Morales, propuso hace unos días la conformación de un grupo de contrainteligencia al interior de la Policía para evitar que haya protección al narcotráfico. “Tiene que haber una especie de contrainteligencia al interior de la Policía, o que se ocupe de estos temas de la Policía. Tener policías formados”, aseveró Torrico a red Uno. Agregó que el ministro de Gobierno debería revisar el currículum de su personal, esto ante las sospechas que hizo conocer Morales de que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EEUU) opera desde “algunos ministerios” y que hay “golpistas infiltrados” en el gobierno de Luis Arce.