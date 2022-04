Atracan una vivienda en Santa Cruz de la Sierra y se llevan al menos Bs 50.000





16/04/2022 - 07:07:31

Erbol.- Unos sujetos, aún no identificados, atracaron este viernes la vivienda de una familia ubicada en el kilómetro 9 de la doble vía a La Guardia de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y se llevaron Bs 50.000 de la venta de maíz. El hecho ocurrió en horas de la tarde luego que los dueños del inmueble salieron para realizar un viaje hacia Cochabamba. En la casa se quedaron sus tres hijos menores bajo el cuidado de una niñera. Reportes preliminares señalan que la cuidadora de los menores fue maniatada por lo sujetos quienes luego sustrajeron el dinero de una caja fuerte de una oficina, además de unas computadoras. “No sé qué fue lo que pasó, cuando yo llegué tipo 16.00 allá a Cochabamba y me llama mi prima Aurora y me dice: Martita vuélvase, ha pasado esta tragedia, se entraron a la casa”, explicó la madre de los menores cuando llegó a la vivienda. El dinero sustraído fue producto de la venta de unos 800 quintales de maíz que la pareja habría cobrado en pasadas horas. La mujer dijo que no lo depositaron en el banco porque era feriado. Antes de salir de su domicilio para emprender el viaje a Cochabamba, informó que una mujer observaba el domicilio de manera sospechosa. Se desconoce la cantidad de personas que participaron del atraco, aunque, según el testimonio de una vecina, fue en una camioneta Hilux que transportó a los sujetos.