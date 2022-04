Aramayo en coma tras 7 años preso por denunciar corrupción en el Fondioc





16/04/2022 - 06:59:37

Página Siete.- En un “coma diabético profundo” y con un “diagnóstico reservado, con un pronóstico sombrío”, así se encuentra el exdirector del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo, que está con detención preventiva en la cárcel de San Pedro desde hace siete años por denunciar actos de corrupción en la entidad y ahora enfrenta 159 procesos en su contra por el mismo tema. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), autoridades, organizaciones de la sociedad civil y juristas repudian el trato de la justicia y del Ministerio Público contra Aramayo y piden su libertad. Mientras su defensa denuncia “siete años de una tortura sistemática, constante y continua”. Estado crítico Ayer, el director del Hospital de Clínicas, Jhonny Ayllón, informó a Página Siete que el estado de salud de Aramayo, de 54 años, está con diagnóstico reservado y “con un pronóstico sombrío”. “Ha tenido una descompensación cardiopulmonar, por lo cual ha terminado en un paro cardiaco, del cual prácticamente se le ha restituido a la vida. A raíz de esa descompensación viene un problema neurológico (…) Estamos en este momento luchando para sobrevivirlo”, informó el médico Ayllón a este impreso. El abogado Héctor Castellón, defensa de Aramayo, contó a este medio que su defendido fue llevado por Bomberos desde San Pedro al Hospital de Clínicas la mañana del jueves en un estado crítico. “Estaba bastante aturdido, él se encontraba muy mal, no podía ubicarse en tiempo y espacio, no podía reconocer a las personas, llegó al hospital y ahí su cuadro empeoró”, relató Castellón. El abogado dijo que su salud se deterioró desde un inicio con un cuadro de hipertensión, cuando le abrieron el primer proceso. “Ha sido manipulado, tratado como si fuese un objeto, llevado de un lado a otro. Son siete años de tortura sistemática, constante y continua por parte del Fondo Indígena, con aquiescencia del Poder Judicial y del Ministerio Público”, insistió Castellón. El caso de Aramayo es único en el país. Fue director ejecutivo del Fondo Indígena entre septiembre de 2013 y febrero de 2015, al mes siguiente, el 3 de marzo de 2015, ya enfrentaba 120 denuncias, todos por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, es decir, corrupción en el Fondo Indígena. Hace un año, Aramayo refirió que conoció de 259 juicios en su contra y estuvo en 50 cárceles encerrado en todos estos años de proceso. Apoyo Después de agravarse la salud de Aramayo, ayer varias personalidades y entidades, entre ellas la Apdhb y el Conade, exigieron el respeto a la vida de Aramayo, así como su libertad. La Apdhb, mediante un comunicado, demanda al Estado “respetar y garantizar” sus derechos. Asimismo, “exige que el gobierno de Luis Arce esclarezca las razones por las que el señor Aramayo fue trasladado en extrema gravedad a emergencias de Hospital de Clínicas”. El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade, Manuel Morales, expresó su solidaridad con Aramayo y pidió su libertad. “Es ahora otra víctima de la justicia, con decenas de juicios sobre el mismo delito, lo que es absolutamente aberrante. Ahora, enfermo, debería irse a su casa”. El alcalde Iván Arias, a través de su cuenta en Twitter, pidió que Aramayo sea liberado. “Marco Aramayo está delicado de salud y en el hospital. Tiene 250 procesos y siete años preso político, todo por denunciar el millonario desfalco en el Fondioc. Están libres quienes desembolsaron y recibieron dinero para proyectos fantasmas. La justicia azul se ensañó. ¡Salud y libertad para Marco!”, se lee en el mensaje de Arias. El activista Franco Albarracín afirmó que Marco Aramayo es “víctima del sistema judicial putrefacto y corrupto”, por denunciar corrupción en el Fondo Indígena. “Los únicos culpables de su delicado estado de salud son aquellos jueces y fiscales que lo torturaron por más de siete años. Libertad para Marco”, pidió Albarracín. Para el jurista Eduardo León, el Gobierno, la Fiscalía y el Órgano Judicial cometen una tortura psicológica contra Aramayo con más de 200 procesos por una sola causa, lo cual es ilegal y viola la Constitución Política del Estado. El estado de salud de la exautoridad es responsabilidad de estos actores, agregó. Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, contaba en marzo de 2021 con 259 procesos judiciales, todos por el desfalco millonario de los recursos del Fondo Indígena, procesos regados en todo el país y por los cuales fue sometido a un via crucis por siete años encerrado en 50 cárceles. En contraste, la expresidenta del directorio y exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo, sobre la misma acusación, enfrenta un solo proceso que desde hace siete años está en etapa preparatoria y ella en libertad. El abogado de Aramayo, Héctor Castellón, contó a Página Siete que actualmente por lo menos tiene decenas de casos abiertos, 26 detenciones preventivas, dos sentencias en primera instancia, una sentencia absolutoria, cinco rechazos y dos sobreseimientos. “Absolutamente todos y cada uno de los casos abiertos contra Aramayo son por el Fondo Indígena” y estos procesos fueron presentados por la comisión interventora del Fondo Indígena, Nemesia Achacollo y el Ministerio Público. “Hemos pedido desde el primer día auditoría a los procesos, hemos pedido que se unifiquen los casos en el tema administrativo para que se haga una investigación seria, hemos propuesto 4.300 testigos para que se investigue”, afirmó Castellón. El abogado Eduardo León afirmó que los procesos contra Aramayo son una estrategia de Achacollo y todos los dirigentes campesinos involucrados en el desfalco del Fondo Indígena para evitar el avance de las investigaciones en contra de ellos.