Algunos países europeos están haciendo dinero de la sangre: Volodymyr Zelensky





15/04/2022 - 18:42:01

BBC Mundo.- El presidente Ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a los países europeos que continúan comprando petróleo ruso de estar "ganándose el dinero con la sangre de otras personas" durante una entrevista con la BBC. Zelensky acusó directamente a Alemania y Hungría de impedir que se acuerde un bloqueo europeo a las ventas energéticas, de las cuáles se espera que Rusia obtenga ganancias de US$326.000 millones en 2022. Ha habido una creciente frustración del liderazgo ucraniano con el gobierno de Berlín, el cual ha apoyado algunas sanciones contra Rusia pero hasta el momento se ha resistido a los llamados para apoyar acciones más fuertes en contra de las ventas petroleras. "Algunos de nuestros amigos y socios entienden que esta es una era distinta, que ya no es un asunto de negocios y dinero", le dijo Zelensky a la BBC desde su despacho en Kiev este jueves. "Es un tema de supervivencia". A continuación te presentamos algunos extractos de la entrevista con el presidente ucraniano. Europa ha estado entregando US$1.000 millones diarios a Rusia por petróleo y gas. Le ha dado a usted y a su gente US$1.000 millones desde el inicio de la guerra. ¿Cómo asimila usted eso? No entendemos cómo se puede hacer dinero de la sangre. Desafortunadamente, es lo que algunos países han estado haciendo. Países europeos. Por ejemplo, y quisiera que fuéramos francos, creo que el embargo petrolero es uno de los asuntos clave que sabemos ha sido bloqueado entre los países europeos por Alemania y Hungría. Y tenemos que hablar con esos países para establecer cómo es posible que haya actitudes diferentes frente a este tema, el embargo petrolero, dentro de la Unión Europea. ¿Cómo se negocia una paz? ¿Cómo se sienta uno frente a frente en la mesa para intentar frenar la guerra? ¿Cómo se puede terminar esta guerra? ¿Tiene opciones el presidente de un país en guerra para acabar la guerra? ¿Luchando hasta el último ucraniano, como quieren algunas personas en algunos países? O mejor, ¿haciendo todo lo posible para no perder decenas de miles, cientos de miles o, incluso, millones de personas? ¿Previniendo la Tercera Guerra Mundial? ¿Haciendo todo lo posible para acabar con esto lo más pronto que se pueda? ¿Haciendo todo lo posible para que Ucrania no sea destruida al 100%? ¿Cómo se logra eso? No creo que nadie tenga una respuesta 100% correcta, porque ya se hubiera implementado. ¿Está recibiendo las armas que necesita para luchar esa guerra en el este del país? Porque va a ser una campaña muy distinta a la lucha más urbana y callejera, que vimos aquí en el norte y a las afueras de la capital? ¿Está recibiendo las armas adecuadas de Occidente? Necesitamos luchar la guerra hoy y necesitamos armas hoy. No podemos esperar a que este o ese país nos las decida dar o vender y puede ser de cualquier manera, [entregándolas] en dos o tres semanas o en un mes, algunos no han decidido. Aún así, cuando hablamos de EE.UU., Reino Unido y algunos países europeos, ellos han estado tratando de ayudarnos y nos han estado ayudando. Sin embargo, las necesitamos más pronto y necesitamos más de ellas. ¿Tenemos suficiente de todo? No lo creemos. La palabra prioritaria es "rápidamente". La palabra prioritaria es "ahora". Porque estamos luchando ahora. No es mañana ni el día después de mañana. Lo será, se prolongará. Y qué tan larga sea la guerra dependerá de todo este equipamento, de todas estas armas. ¿Y la situación en Mariúpol, donde todo ha sido destruido y se han perdido miles de vidas? El 95% de todos los edificios, el 95%, han sido destruidos. En una de las ciudades más grandes, no solo en Ucrania sino en Europa, con 500.000 personas. ¿Cuántas vidas se perdieron? Lo que se diga allá son mentiras. Nadie sabe. Nadie sabe cuántas personas aún permanecen ahí. Nadie sabe.