Náufragos son rescatados en el río Amazonas gracias a una nota enviada en una botella





15/04/2022 - 17:42:55

Seis personas que habían naufragado en el río Amazonas y que llevaban casi 20 días sobreviviendo en una isla fueron rescatados este miércoles gracias a un mensaje de socorro que lanzaron al agua en una botella de plástico. Todo comenzó el pasado 24 de marzo, cuando los seis tripulantes salieron en una embarcación mediana para un recorrido que duraría unos 10 días, desde la ciudad de Santarem hasta el municipio de Chaves, en la sección brasileña del río Amazonas. Sin embargo, durante el trayecto los sorprendió una tormenta y la embarcación se incendió, por lo que se vieron obligados a buscar refugio. Jeferson Marcos, uno de los tripulantes, relató que entre todos lograron llevar el barco hasta la playa de una isla conocida como La Flecha, a unos 150 kilómetros de Belén, capital de Pará, donde permanecieron durante 17 días consumiendo la comida que llevaban de reserva y tomando agua de lluvia. #AgênciaMarinha | Hoje (13), uma aeronave Super Cougar, da Marinha, resgatou com vida, na Ilha das Flechas-PA, 6 pessoas da embarcação “Bom Jesus” que estavam desaparecidas. Há pelo menos 10 dias, seus familiares não recebiam notícias. #SempreProntos pic.twitter.com/ks6poXeYYt — Marinha do Brasil (@marmilbr) April 13, 2022 No obstante, hacia el noveno día, cuando comprendieron que era posible que la ayuda no llegara a tiempo, se les ocurrió escribir la nota y meterla dentro de una botella amarrada a un flotador, una táctica que recomienda la Marina de Brasil para este tipo de situaciones y que algunos de los tripulantes conocían por cursos realizados con oficiales de la Armada. La nota fue eventualmente encontrada por unos pescadores que alertaron a las autoridades. "¡Ayuda! ¡Ayuda! Necesitamos ayuda. Nuestro bote se incendió. Llevamos 13 días en la isla de Flecxas, sin comida. Avisen a nuestra familia", decía la nota escrita por los náufragos, que también incluía los teléfonos de contacto de sus parientes. Todos fueron rescatados por la Marina en helicóptero y trasladados a un centro médico, aunque aparentemente se encontraban en buen estado de salud.