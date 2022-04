Censo: INE aclara que no es obligatorio identificarse con una nación indígena





15/04/2022 - 17:06:15

Opinión.- El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, ratificó que la boleta del censo 2022 no incluirá la opción "mestizo" y afirmó que no es obligado que la gente se identifique con alguna de las 36 naciones indígenas. Según el reporte de Unitel, Arandia señaló que incluir la opción de "mestizo" sería "discriminatorio", según la misma ONU; sin embargo, la boleta censal sí se incluirá las opciones indígena, originario, campesino o afroboliviano, porque según el director de INE, el objetivo es identificar y beneficiar a pueblos indígenas vulnerables. "Ya no se debería incluir el enfoque de raza porque incluye discriminación, de manera simple y puntual", afirmó. Arandia, en esa línea, dijo que quien no se sienta identificado con una nación indígena debe marcar un no en la boleta censal. El censo 2022 se realizará el próximo 16 de noviembre. El Gobierno nacional aseguró $us 68 millones de financiamiento para el proceso mediante entidades externas y el Tesoro General de la Nación (TGN).