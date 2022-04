La gente ve crisis, pero mejora su perspectiva de la economía





15/04/2022 - 16:59:25

Página Siete.- La gente aún ve que hay crisis en el país, pero mejora su perspectiva de la economía y la situación de su familia para el próximo año, según refleja la última Encuesta de Cultura Interactiva levantada en marzo para Página Siete. El tamaño de la muestra fue de 800 encuestados y se hizo a una población mayor de 18 años residente en hogares particulares con acceso a internet desde PC del hogar o teléfono inteligente. El nivel de confianza de la encuesta es del 95%. “¿Cómo considera la situación económica por la que atraviesa el país?”, fue una de las preguntas formuladas.Un 49,4% respondió que hay una crisis económica moderada y un 37% dice que la crisis económica es fuerte, un 6,6% cree que no hay crisis, un 2,7% que hay una bonanza económica moderada. En general un 86,4% piensa que la situación aún es de crisis. ¿Cómo estará la situación económica del país en 2023? Un 24,8% considera que mejor, un 28,8% igual, un 16,9% igual de mal, un 10,8% peor y un 7,4% igual de bien. En general, un 32,2% cree que estará mejor e igual de bien y un 27,7% piensa que estará igual de mal o peor. Es decir, prima el optimismo. En septiembre de 2021 sólo un 27,3% sostenía que el panorama para 2023 será mejor. ¿Cómo está actualmente la situación económica de su familia? Un 33,4% contestó que es mala o muy mala y un 15,7% indicó que muy buena y buena. ¿Cómo estará la situación económica de su familia el próximo año? Un 40,8% respondió que ni buena ni mala y un 23,6% que buena, un 10,9% mala, un 6,3% muy buena. En general un 29,9% sostiene que la economía de la familia estará muy buena y buena y sólo un 12,5% piensa que estará mala y muy mala. El analista financiero Jaime Dunn opina que la encuesta refleja lo que ocurre a nivel microeconómico. Mucha gente perdió su empleo y busca alternativas laborales incluso con salarios por debajo del mínimo nacional y hay mayor informalidad y subempleo. Hacia adelante la población tiene más esperanza porque hay la percepción de que los efectos de la pandemia de Covid-19 disminuyen. La gente en su análisis ni siquiera ha tomado en cuenta los efectos de la invasión rusa a Ucrania. “La crisis en la mentalidad de la gente está más asociada a la pandemia. La medición aún está sesgada a la perspectiva que tiene la gente comparando el año de pandemia con año sin pandemia”, puntualizó. En todo caso, el analista sostiene que en economía las expectativas son muy importantes porque si la gente piensa que todo irá mal, no invierte. Añade que la encuesta refleja también la percepción de que recién a finales de 2023 se observará una mejora y se volverá a los niveles de 2019. El economista Germán Molina afirma que aún no se dispone de las cifras de crecimiento del primer trimestre, pero el contexto externo este año es desfavorable. China por la pandemia ha vuelto a declarar cuarentena, a ello se suman los efectos de la invasión a Ucrania y la subida de la la tasa de interés en EEUU. Todo esto tendrá impacto en el acceso a financiamiento externo. Agregó que los precios del maíz y del trigo han comenzado a subir y hay más contrabando. Para Molina, en el país la crisis aún está presente y la gente busca generar ingresos en la calle, el comercio está abarrotado y no hay venta.