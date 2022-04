Búscame, mami, estoy en un pozo: Madre de arquitecto asesinado dice que no la deja dormir





14/04/2022 - 18:15:43

Opinión.- Carmen Orellana, incluso destruida por el dolor de haber perdido a su hijo de la manera más atroz, es una de las personas que impulsa el operativo, de forma voluntaria, para dar con los restos de Ariel Rodríguez, el arquitecto que fue asesinado en 2020. Compungida por el llanto, presa de la preocupación por las deudas y ansiosa por tener prontas noticias sobre el crimen de Ariel, Carmen brinda un relato desgarrador. Si bien anteriormente ya había señalado que el recuerdo de su hijo se le aparece entre sueños, esta vez contó que el arquitecto le dice, también en sueños, que se encontraría dentro de un pozo. "El Ariel no me deja dormir. 'Búscame, mami, aquí estoy, en un pozo, dice' ¿Dónde pozo, diciendo? No puedo dejar así. Que descanse, quiero enterrar, el certificado de defunción quiero. Todo deuda me ha dejado el Ariel", narra Carmen. Clama ayuda a los fiscales que indagan en el caso, a los personeros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y a todos los que se concentran en la investigación. "Ayúdenme, por favor, los fiscales, los que trabajan en la FELCC. Me sueño, pues, no duermo". Carmen tiene fe en que hallará a la víctima. "Ahora no he encontrado nada, pero voy a ver siempre a mi hijito". Sobre los que llevaron a cabo el plan macabro, refiere que "no deberían seguir viviendo en la misma casa (Achocalla)". "Vamos a hacer investigar, siempre, hasta encontrar sus huesitos ¿Cómo van a hacer tan feo a mi hijo?". La tarde de este jueves, Carmen, junto con la viuda de Ariel y más seres queridos, se sumó a la búsqueda de los restos en diferentes terrenos de Chacacollo, donde fue ultimado el arquitecto. La Policía, Bomberos y canes entrenados se constituyeron, inicialmente, en un pozo, donde presumiblemente podrían estar partes del cuerpo. No obstante, el fiscal de Materia, Edson Orellana, explicó que la causa avanza, pero que no hallaron nada. "Estamos en la inspección, todavía. Estamos en juicio oral, en una etapa, y en la otra estamos en investigación plena", dijo. Ariel Rodríguez fue asesinado. Mayumi Luizaga, viuda del arquitecto, se enteró de que parte de los restos de su esposo y padre de su hija fue hallado en una urbanización de Chacacollo, camino a Sacaba, después de casi cinco meses de búsqueda. El 23 de octubre de 2020, la víctima se subió a su camioneta y salió de su vivienda, rumbo a una reunión de trabajo. No obstante, ya no regresó. Debido a la condición en que fueron hallados los restos óseos de manera inicial, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Cochabamba entendió que “no eran muestras aptas”. Presumen que Edwin C.B., expareja de una de sus hermanas, está detrás del hecho, del mismo modo que otras personas.