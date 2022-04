Un niño impone su aplastante lógica frente a un problema de Matemáticas





14/04/2022 - 18:03:57

No hay nada que le guste más a Twitter que una respuesta inesperada, fuera de tono, irónica y llena de gracia. Y más si está protagonizada por la inocencia de un niño. Es el caso de la desternillante solución que un estudiante de primaria le da un problema de Matemáticas. Finalmente, el pequeño necesitó la intervención de su padre, quien se encargó de compartir la respuesta de su hijo, que ya se ha hecho viral. "He tenido que ayudar a mi hijo, el pobre no se enteraba de cómo hacerlo. Menos mal que me tiene", escribió en Twitter junto con la imagen. El pequeño redujo las fracciones, pero a su manera La operación matemática consistía en "reducir las fracciones", es decir, simplificarlas convirtiéndolas en fracciones equivalentes más simples. Algo que el alumno no entendió. O sí, pero de manera demasiado literal para tratarse de números. He tenido que ayudar a mi hijo,el pobre no se enteraba de cómo hacerlo. Menos mal que me tiene.. pic.twitter.com/4IZQBRwcR3 — @Botifarrada ( Jordi ) (@Botifarrada1) April 13, 2022