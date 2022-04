Así es Comunidades, la nueva función de WhatsApp que promete decirle adiós al desorden de los grupos





14/04/2022 - 17:44:04

Xataka.-. Meta ha anunciado la llegada de Comunidades a WhatsApp. Se trata de una función que nos permitirá reunir distintos grupos bajo una misma estructura y nos ofrecerá una serie de herramientas adicionales destinadas a mejorar la organización y gestión de nuestras conversaciones. La compañía imagina varios escenarios cotidianos en los que Comunidades podría sernos útil. Por ejemplo, para la comunicación entre vecinos de un edificio, entre padres y madres de un colegio, en clubes, en pequeñas empresas, en organizaciones y demás. Veamos sus detalles.



Comunidades, lo nuevo de WhatsApp Comunidades no llega para reemplazar a los grupos, sino que se alimenta de ellos y, en base a sus herramientas, busca disminuir el desorden que suele haber en estos, como la cantidad de interminable de mensajes que, en muchas ocasiones, hace que perdamos información importante. Los administradores, que serán los encargados de administrar estos espacios, podrán elegir qué grupos (nuevos o existentes) formarán parte de su Comunidad. Estos también tendrán los permisos necesarios para eliminar mensajes o archivos que consideren inapropiados para todos. Si alguien nos añade o nos invita a una Comunidad, como se puede ver en la imagen destacada, en la parte superior nos encontraremos con una foto de portada, una de perfil, el nombre de la Comunidad y una descripción que nos ayudará a entender cuál es el objetivo de la misma. Más abajo se encontrará el apartado "Tus grupos", que nos mostrará cuáles son los grupos en los que estamos unidos. "Otros grupos", a los que podremos unirnos. Esto nos permitirá formar parte de los espacios que realmente nos interesan, y entrar y salir en cualquier momento. Cabe señalar que, a diferencia de las redes sociales y otros servicios de mensajería, WhatsApp no contará con un directorio que nos permita descubrir Comunidades o grupos que podrían ser de nuestro interés. En los grupos que lo permitan podremos participar, iniciar llamadas grupales e invitar a otras personas, pero solo los administradores de la Comunidad podrán enviar mensajes a todos los miembros de la misma bajo una característica denominada "grupo de anuncio a la comunidad".



Seguridad y privacidad Meta dice que las Comunidades también tendrán cifrado de extremo a extremo. Se trata de una característica de seguridad que hace que solo los participantes de una conversación puedan ver los mensajes y sus contenidos, y evita que estos caigan en manos inadecuadas en caso que las comunicaciones sean interceptadas. Asimismo, WhatsApp seguirá utilizando su sistema de reportes para evitar abusos dentro de Comunidades. En caso de reportar un mensaje, este se reenviará a la compañía para ser examinado. Si reportamos un grupo, se reenviarán los cinco últimos mensajes. En base a esta información, WhatsApp podrá aplicar algún tipo de sanción, si es que se infringen sus normas. Estas van desde disolver a una comunidad hasta prohibir a algunos miembros o administradores.



Llegan las reacciones y otras funciones La llegada de Comunidades no lo hace sola. Meta también desplegará otras características que irán más allá de su función más reciente. Estamos hablando de las reacciones con emojis, una característica que hace tiempo tenemos en Telegram, Instagram, Messenger y ahora lo hace a WhatsApp. Pero eso no es todo. También veremos como el límite para compartir archivos (PDF, Word, ZIP, RAR), que hasta ahora era de 100 MB, pasará a ser de 2 GB. Eso sí, el tamaño máximo permitido para los archivos multimedia (fotos, videos y mensajes de voz) seguirá siendo de 15 MB en todas las plataformas. También nos beneficiaremos con un incremento en el límite de las llamadas grupales con hasta 32 participantes. Hasta ahora solo podíamos hacer llamadas grupales con hasta 8 personas. Si las iniciábamos en grupos con más de esa cantidad, la aplicación dejaba de admitir nuevos participantes al alcanzar el límite.



¿Cuándo estarán disponibles las Comunidades en WhatsApp? Según explica Mark Zuckerberg en una publicación en Facebook, Comunidades está dando sus primeros pasos y su despliegue será gradual y lento. Los usuarios de las versiones beta de WhatsApp serán los primeros en recibir esta función.



WhatsApp Comunidades 2 Por su parte, quienes usan las versiones finales (es decir quienes no son desarrolladores o entusiastas) tendrán que esperar un poco. Pero hay más. Comunidades también podría llegara a Messenger, Facebook e Instagram en el futuro. Ahora bien, las reacciones, la capacidad de los administradores de grupos para borrar archivos y mensajes, compartir archivos de hasta 2 GB y las llamadas con hasta 32 personas se desplegarán "a lo largo de las próximas semanas", incluso antes de que la función Comunidades llegue para todos. Si no quieres perderte estas y otras funciones que están en camino, recuerda tener tu aplicación de WhatsApp (Desktop, iOS, Android) actualizada a su última versión.