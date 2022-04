Jennifer Lopez y Ben Affleck comprarán mansión de 165 millones de dólares





14/04/2022 - 17:16:49

Luego de que, según reportes, el contrato de venta de una mansión de 55 millones de dólares en Bel Air se vino abajo hace unos días, Jennifer López y Ben Affleck buscan una nueva casa que cumpla con todos los lujos que buscan para poder vivir junto con sus hijos. La pareja, que está nuevamente comprometida en matrimonio, fue vista visitando una de las propiedades más exclusivas de Holmby Hills en Los Ángeles. Jennifer Lopez y Ben Affleck buscan una propiedad que cumpla con todas sus exigencias para poder vivir juntos y tener espacios y servicios para recibir a los hijos de ambos. Max y Emme, los mellizos de 14 años que Jennifer tuvo con su ex, Marc Anthony, y Violet, de 16, Seraphina, de 12, y Samuel de nueve, los hijos que Ben tiene con Jennifer Garner. Ahora, de acuerdo con The Daily Mail, la pareja está interesada en comprar una de las residencias más extravagantes del área de Los Ángeles que fue propiedad de Aaron Spelling, el productor de televisión detrás de series como Dinastía, Melrose Place, Los ángeles de Charlie, Charmed y Beverly Hills 90210. La propiedad cuenta con 14 dormitorios y 27 baños y está cotizada en 165 millones de dólares, el triple de dinero de lo que Jennifer y Ben habrían pagado por la propiedad de Bel Air. Entre las características de la mansión destacan 100 lugares de estacionamiento, salones de belleza, salas de proyección e incluso una sala para envolver regalos. A decir del Daily Mail, el productor tardó años en terminar la gigantesca casa que, después de su muerte, fue vendida por su esposa a la heredera británica Petra Ecclestone en un acuerdo de 85 millones de dólares en efectivo. Ecclestone vendió la propiedad en 2019 por 120 millones de dólares. A pesar de que se dijo que Ben y Jennifer ya habían comprado la casa en Bel Air, no son claras las razones que ocasionaron que el acuerdo se disolviera. No obstante, una fuente reveló a Entertainment Tonight que Jennifer Lopez y Ben Affleck querían una casa en Los Ángeles y probablemente un par más en otros lugares, y señaló que pasan todas las noches juntos cuando pueden, por lo que tener un hogar en común es de vital importancia para su relación.