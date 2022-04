Diputado del MAS anuncia convocatoria a revocatorio contra el alcalde cruceño por incapacidad





14/04/2022 - 11:44:25

El diputado Ányelo Céspedes anunció que, debido a la “incapacidad” del alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, para hacer gestión en beneficio de su región, se iniciará una convocatoria a un referéndum revocatorio de su mandato. “Voy a iniciar la campaña para hacer el revocatorio contra Jhonny Fernández, pues esta autoridad demostró su incapacidad para hacer gestión, su trabajo es peor que el de (la exalcaldesa Angélica) Sosa”, afirmó el miércoles el diputado, según la ABI. Indicó que el lunes próximo acudirá al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a fin de recabar los requisitos necesarios y conocer el número de firmas necesarias para iniciar el proceso. Céspedes tildó de “vergonzoso” el manejo de la gestión municipal por parte de Fernández, ya que en su campaña electoral dijo que no trabajaría con las empresas que suscribieron contratos con su antecesora, Angélica Sosa, pero está haciendo todo lo contrario. “Jhonny dijo que nunca iba a trabajar con las empresas con las que trabajó Angélica Sosa, pero está extendiendo los contratos con esas firmas, porque está trabajando con la vieja rosca de la gestión de Sosa”, aseveró. El asambleísta anticipó que solicitará un informe escrito sobre el contrato con la empresa de recojo de basura y no descartó que Fernández y Sosa hubiesen hecho algún pacto para que la exalcaldesa no implique al actual burgomaestre en hechos de corrupción.