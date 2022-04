Tribunal valida 65 de las 70 pruebas de cargo contra Jeanine Añez en el caso Golpe II





14/04/2022 - 11:37:44

En el avance del juicio por el caso Golpe de Estado II, el Tribunal 1° de Sentencia Anticorrupción de La Paz validó 65 de las 70 pruebas presentadas por el Ministerio Público contra la exsenadora Jeanine Áñez por la sucesión ilegal que le llevó al poder el 12 de noviembre de 2019. “Pruebas documentales que son introducidas en el juicio oral y judicializadas”, sentenció el presidente de esa instancia legal, Germán Ramos, antes de la declaratoria de un nuevo receso, según la agencia ABI. Las pruebas documentales MP-12, MP-14, MP-15 y MP-16 fueron excluidas por pedido de la defensa del excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y bajo el argumento de que no cumplían con requisitos formales necesarios. El Ministerio Público retiró la prueba MP-6. Uno de los jueces técnicos del Tribunal 1° de Sentencia Anticorrupción de La Paz, Marco Vargas, detalló que la exclusión de los cuatro documentos se hizo porque fueron conseguidos de manera inicial para otra causa penal contra Áñez. Mencionó también que datan de entre el 5 de abril y el 31 de marzo de 2021, fechas anteriores al comienzo del proceso penal del caso Golpe de Estado II que fue el 26 de junio del mismo año. “Y el pretender que nosotros como tribunal valoremos esta prueba que no ha sido ejecutada, practicada y diligenciada dentro de este proceso investigativo sería vulnerar el debido proceso en el elemento de seguridad jurídica y vulneraríamos también o transgrederíamos el principio de favorabilidad”, aseveró. El fiscal Omar Mejillones explicó que la exclusión de las pruebas documentales no afectará la continuidad del juicio oral. “Eso no incide en todo caso en toda la prueba que tenemos para poder acreditar la acusación que hemos presentado (…) Para el Ministerio Público no tiene incidencia porque existen otros elementos de prueba que de la misma manera ratifican todo lo que estos informes señalaban”, sostuvo. Sin embargo, el representante del Ministerio Público anunció que presentará una apelación restringida contra la decisión judicial. Los abogados del Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado manifestaron que harán lo mismo, junto con los representantes de Áñez y el excomandante del Ejército Jorge Mendieta. El Tribunal 1° de Sentencia Anticorrupión de La Paz determinó luego que el juicio oral ingrese en receso y sea reanudado hoy por la mañana con la lectura de las partes más pertinentes de los documentos validados. La decisión fue tomada por la presión de los abogados de los acusados, pese a que se leyeron los datos principales de origen y fecha de cada uno de los textos. El proceso penal continuará más tarde con la presentación de las pruebas documentales de descargo, que estará a cargo de los abogados defensores de Áñez y los exjefes militares y policiales encausados.