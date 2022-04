El Gobierno anuncia la desaparición de Dircabi y apunta a crear una nueva institución





14/04/2022 - 06:48:41

El Deber.- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció que la Dirección General de Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) tiene los días contados y que trabaja una ley para eliminarla. Se refirió a este tema durante un informe a una comisión legislativa. Lamentó que “cuando ingresamos nosotros al Ministerio de Gobierno, teníamos conocimiento de que en el pasado en Dircabi se perdían partes de vehículos confiscados en la lucha contra el narcotráfico”, manifestó. Comentó que cuando se hizo inspecciones in situ “veíamos que no solamente se desaparecían motorizados sino garajes con vehículos. Es decir, se inventaban garajes donde supuestamente se almacenaban vehículos. Por lo tanto, el procedimiento de administración y monetización de los bienes incautados, secuestrados y confiscados emergentes de la lucha contra el narcotráfico ya es obsoleto en nuestro país”. Denunció que se ha generado “una burocracia por las normas autonómicas dentro de los departamentos, dentro de los municipios, dentro el gobierno nacional que hay que mejorarlas y modificarlas”. Por ello detalló que ya se ha elaborado un primer borrador para crear una nueva institución “y destruir lo que era Dircabi, conocida por hechos de corrupción o de una institución benéfica que presta vehículos a terceras alcaldías y otras instituciones”. La idea con la que se creó Dircabi, era monetizar los bienes de los narcos para luego reinvertirlos en la lucha contra el narcotráfico, y aseguró que definitivamente no ha cumplido ese objetivo. “Elaboramos una norma enviada en consulta a otros países, y a la UNODC, que ya nos han enviado comentarios. Ahora está en la segunda consulta. Nuestra realidad no es la misma. El objetivo que buscamos con esta nueva institución es generar recursos para comprar vehículos y armamento que se use para la lucha contra el narcotráfico”. Mantener 78 avionetas de la gestión 2022 es una tarea casi imposible para Dircabi. “No tenemos mecánicos ni los técnicos, pero debemos ser creativos. Buscaremos una venta internacional. En Beni hay gran cantidad de ganado, pero no tenemos veterinarios y la norma no nos ayuda”. Por eso, señaló que en breve se socializará esta norma. Caso Audio A pesar de que el teniente coronel Yerko Terán mencionó al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, en su denuncia de encubrimiento al narcotráfico, en el caso denominado ‘narcoaudios’, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, manifestó que no ha encontrado ningún elemento que afecte la transparencia de dicha autoridad. “Desde lo personal no hemos encontrado ningún elemento de convicción que afecte su grado de transparencia en este caso, sin embargo, de acuerdo mientras vayan avanzando las investigaciones, seguiremos comunicando oportunamente lo que nos vayamos enterando”, dijo. Según Terán, el viceministro lo despidió por no obedecer la orden de replegarse de un megalaboratorio.