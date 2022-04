Surge polémica por exclusión de la categoría mestizo en boleta censal





14/04/2022 - 06:45:00

Página Siete.- En las últimas horas surgió una polémica porque no se incluirá la categoría de “mestizo” en la autoidentificación de la boleta censal que será utilizada el próximo 16 de noviembre, día elegido para el desarrollo del Censo de Población y Vivienda 2022. El Gobierno informó ayer que se garantiza el financiamiento de 68 millones de dólares para la aplicación de esta actividad. “Simplemente fue ignorada. Cómo ignorar la identidad del 58% de la población”, aseguró a Página Siete el diputado José Manuel Ormachea, de la oposición, quien en marzo de este año solicitó que se incluya esta categoría en la pregunta sobre autoidentificación. Según Ormachea, esta propuesta se hizo porque ese porcentaje de la población no marcó ninguna de las 36 categorías ante la pregunta ¿con cuál pueblo indígena se autoidentifica? “Nunca se incorporó (la categoría), ya que no recibimos respuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la propuesta que hicimos”, dijo el legislador y reiteró que su solicitud “fue ignorada”. Ayer, la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, dijo que la boleta censal no contará con esa categoría.“Sobre el tema mestizo, hay un pronunciamiento de Naciones Unidas, que data de hace muchísimos años, donde no se incluyen tipologías de raza humana. Por lo tanto, sería un retroceso y sería una característica totalmente discriminatoria”. Ormachea indicó que con esas declaraciones, la ministra se adelantó al criterio del INE y le dio órdenes desde el poder central. “El INE debería ser una institución independiente, tal como establece la Constitución Política del Estado y la ley”, dijo. El alcalde de La Paz, Iván Arias, criticó la decisión de excluir esa categoría. “Insistir en que los mestizos no existimos es negar la esencia de nuestra patria y culturas”, dijo. “Su inclusión no es retroceso ni discriminación”, afirmó Arias al solicitar a través de Twitter que el censo “no sea otro instrumento de confrontación”. Desde el oficialismo, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que Bolivia ya no está en un Estado republicano en el que se clasificaba a las personas por su raza: indígena, blanca o mestiza. La autoridad indicó que para él, esa clasificación generaba discriminación porque marcaba una diferencia entre las personas de diferentes razas. Aseguró que en ese contexto, el mestizo era considerado una mezcla de las razas: indígena con blanca. “Por tanto, había el complejo de superioridad de la raza blanca por encima de la mestiza e indígena. En cambio en el Estado Plurinacional se aceptan a todas las personas por igual, sin discriminación de color, origen, sexo, edad y otros”, explicó. El diputado Juanito Angulo, del MAS, indicó que si se incluiría esta palabra se la entendería como discriminatoria, ya que “significaría retroceder al pasado, cuando se dividía a la población por clases sociales”. Según Angulo, el INE dijo que “no es necesario” incluir esa categoría y sería bueno que se adecúen a los parámetros internacionales. “La Constitución establece que todos somos iguales en derechos y obligaciones. Por tanto, no es trascendental la inclusión de la propuesta”, dijo. La ministra Mendoza explicó que el Censo de Población y Vivienda se realizará el 16 de noviembre y el presupuesto para este proceso está garantizado. Tendrá un costo de 68 millones de dólares y se cubrirá con crédito externo. 40 millones provendrán del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), 26,4 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 1,6 millones de dólares del Tesoro General de la Nación. “Estamos hablando de un presupuesto para la gestión 2022, en adelante, hasta concluir la etapa poscensal, del orden de 67,4 millones de dólares. A esto hay que añadir las auditorías que se llevarán adelante, las evaluaciones y comisiones de administración que son aproximadamente 600 mil dólares, que sería que estamos hablando de un costo total de 68 millones de dólares”, afirmó. Actualmente, el censo está en etapa preparatoria. Se hace la actualización cartográfica del país y se llevan formularios a los municipios para que los revisen.