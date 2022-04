Caso narcoaudios: Del Castillo dice que no ha encontrado elemento contra el viceministro Mamani





14/04/2022 - 06:31:39

Erbol.- A pesar de que el teniente coronel Yerko Terán mencionó al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, en su denuncia de encubrimiento al narcotráfico, en el caso denominado ‘narcoaudios’ el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, manifestó este miércoles que no ha encontrado ningún elemento que afecte la transparencia de dicha autoridad. “Desde lo personal no hemos encontrado ningún elemento de convicción que afecte su grado de transparencia en este caso, sin embargo, de acuerdo mientras vayan avanzando las investigaciones, seguiremos comunicando oportunamente lo que nos vayamos enterando”, dijo Del Castillo sobre el viceministro Mamani. El teniente coronel Terán, excomandante de la Umopar en Chimoré, mencionó al viceministro Mamani entre las personas que habrían ordenado el retiro de personal policial de un operativo que había encontrado un laboratorio de droga. Según su relato, el viceministro Mamani lo convocó a una reunión y lo destituyó del cargo que tenía, por haberse resistido a obedecer la orden de replegarse del lugar. Consultado sobre la declaración de Terán sobre Mamani, el ministro Del Castillo manifestó que se está esperando la resultado de la investigación del Ministerio Público, para ver si existe la participación o no de algún efectivo policial o de algún funcionario civil. “Sea quien sea, cualquier persona, sea de este gobierno, de la anteriores o de futuros gobiernos, que cometa un delito, una falta, una contravención, tiene que ser dispuesto ante las autoridades correspondientes. No podemos tolerar que ninguna persona cometa delitos, faltas o contravenciones dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, tenemos que ser un ejemplo para las generaciones venideras”, agregó el Ministro.