Detención de Añez deja tensión en relación de Gobierno y EEUU





14/04/2022 - 06:30:01

Opinión.- Las relaciones entre Bolivia y EEUU se vuelven más tensas, luego de que el Departamento de Estado del país del norte emitiera un informe sobre Derechos Humanos en el que hace referencia al proceso penal contra la expresidenta Jeanine Áñez. Desde el Gobierno boliviano anunciaron expresar la molestia del país ante el encargado de negocios de EEUU ante lo que consideran una intromisión en asuntos internos, así como injerencia sin fundamentos y haciendo uso de juicios de valor inapropiados. El informe publicado el martes señala al menos 7 arbitrariedades desde marzo de 2021. Primero, sostiene, se evidenció que el gobierno del presidente Luis Arce dirige el proceso judicial contra Áñez y ejerce una “presión tremenda” contra jueces que abordaron el caso. Por otro lado, observa las órdenes de aprehensión que se emitieron “sin las notificaciones requeridas”. Como tercer punto establece que “las autoridades no proveyeron ninguna evidencia para sostener los cargos de terrorismo, sedición y conspiración, más allá del hecho de que la expresidenta y su gabinete lideraron un gobierno transicional”, reportó ERBOL. A su vez, hace referencia a las denuncias de abusos en el operativo de captura de Áñez en Trinidad y que estuvieron presentes en el mismo el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, y el ministro Eduardo Del Castillo, lo cual “es altamente anormal para una operación de arresto”. “Era un indicador de que el gobierno en los niveles más altos estaba dirigiendo el proceso contra Áñez y otros, ejerciendo una presión tremenda sobre los jueces que ya carecían de independencia real, según observadores informados”, dice el documento. Por otro lado, en el quinto punto, indica que la expresidenta debería ser juzgada en un juicio de responsabilidades, pero el ministro de Justicia, Iván Lima, habría dicho que se enjuicia en la vía ordinaria porque no se tiene los dos tercios en el Parlamento. “Los expertos legales señalaron que la declaración del ministro sugería que el gobierno estaba más interesado en el encarcelamiento de Áñez que en darle un juicio justo”, se lee. El informe indica también las preocupaciones que surgieron con la detención, como la del exdirector para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien alertó de motivos políticos. Finalmente, en el séptimo punto se recuerda que se abrió por separado un segundo proceso contra Áñez por su asunción a la presidencia, pero, según la defensa, se estaría vulnerando el derecho a no ser enjuiciada por un mismo hecho. REACCIONES Mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Bolivia rechazó la intromisión en asuntos internos sobre hechos de violencia de 2019 y hace un llamado a respetar la soberanía de los países y la autodeterminación. Advierte que se realiza inferencias sin fundamento y emite juicios de valor inapropiados. También señala que se trata de un informe unilateral que pretende estar por encima de otros Estados y organismos internacionales como Naciones Unidas y reivindica la independencia de la Justicia. Para Carolina Ribera, hija de la expresidenta, se evidenciaron las irregularidades y el desamparo de los bolivianos ante “una justicia narcopolitizada”. “Ya no hay dudas. El irrespeto a la ley y a los debidos procesos son de dominio nacional e internacional con el informe del Departamento de Estado de EEUU se confirma toda nuestra lucha por la libertad de mi madre”, se lee en Facebook. Por su parte, el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, recordó que “EEUU es responsable de las peores masacres, intervenciones armadas y golpes de Estado en el mundo”. “No tiene ninguna moral para hablar de Derechos Humanos ni justicia. Con su informe que defiende al gobierno de facto, atenta contra la democracia recuperada en las urnas”, escribió.