EEUU enviará 800 millones de dólares en ayuda militar adicional a Ucrania





13/04/2022 - 21:22:45

VOA.- Estados Unidos anunció el miércoles que enviará 800 millones de dólares adicionales en armas, municiones y otra asistencia en materia de defensa a Ucrania para ayudarla a defenderse del ataque de Rusia en la región oriental del país. “Mientras Rusia se prepara para intensificar su ataque en la región de Dombás”, señaló el presidente Joe Biden en un comunicado divulgado por la Casa Blanca, “Estados Unidos continuará brindando a Ucrania las capacidades para defenderse”. Biden sostuvo un poco antes una conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, sobre el nuevo envío y al concluir aseguró en un comunicado: “El ejército ucraniano ha utilizado las armas que estamos proporcionando con un efecto devastador”. El acuerdo de Biden para enviar más armamento a Ucrania, junto con helicópteros adicionales, se produjo después de que Zelenskyy dijera en un video que pedía más armas que “la libertad debe estar mejor armada que la tiranía”. “Sin armas adicionales, esto se convertirá en un baño de sangre sin fin que esparcirá miseria, sufrimiento y destrucción”, zanjó el presidente ucraniano. El mandatario estadounidense explicó que el constante suministro occidental de armas a Ucrania “ha sido fundamental para sustentar su lucha contra la invasión rusa. Ha ayudado a garantizar que [el presidente ruso, Vladimir] Putin fracasara en sus objetivos iniciales de guerra de conquistar y controlar Ucrania. No podemos descansar ahora”. Cuatro vecinos visitan Ucrania El anuncio de Biden se produjo el mismo día en que los presidentes de Polonia, Lituania, Letonia y Estonia, todos países de la OTAN que limitan con Rusia, visitaron Kiev para mostrar su apoyo a Ucrania, un día después de que Putin prometiera continuar la ofensiva de Moscú contra Ucrania hasta su "completa finalización". Los líderes de los cuatro países de la OTAN, todos preocupados de que Moscú pudiera atacarlos si Ucrania cayera ante las tropas rusas, viajaron en tren a la capital ucraniana para reunirse con Zelenskyy. Si bien no lograron capturar Kiev y gran parte de Ucrania, las fuerzas rusas bombardearon numerosas ciudades, mataron a miles de civiles ucranianos y destruyeron viviendas y hospitales antes de que Moscú retirara sus fuerzas del oeste de ese país. Un funcionario del Departamento de Defensa de EEUU dijo que Rusia está reagrupando sus fuerzas, incluidos helicópteros y sistemas de artillería, en Bielorrusia para tomar un “impulso renovado” contra el este de Ucrania. La ONU no ve un alto el fuego cercano El jefe humanitario de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, viajó recientemente a Moscú y Kiev para buscar un alto el fuego. Pero el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo a los periodistas el miércoles que eso no parece posible en este momento. Sin embargo, Guterres dijo que hay “una serie de propuestas que se hicieron y estamos esperando una respuesta de la Federación Rusa en relación con esas propuestas, incluidos diferentes mecanismos para el alto el fuego local, para corredores, para asistencia humanitaria, evacuaciones y otros diferentes que pueden minimizar el impacto dramático que estamos presenciando en los civiles”. Guterres dijo que la ONU también propuso la creación de un mecanismo que involucre a Rusia, Ucrania, la ONU y potencialmente otras entidades humanitarias, para ayudar a garantizar la evacuación de civiles de las áreas donde se desarrollan los combates y para garantizar el acceso humanitario. Aunque recientemente reconoció que ha sufrido una pérdida significativa de tropas, Moscú afirmó el miércoles que más de 1.000 soldados ucranianos se habían rendido en el puerto sitiado de Mariúpol. No se pudo verificar la información. Acusación de “genocidio” contra Rusia Biden calificó por primera vez el martes el ataque de Rusia a Ucrania como “un genocidio” y afirmó que “Putin solo está buscando eliminar la idea de ser ucraniano”. Zelenskyy elogió el uso de la palabra por parte de Biden y dijo que "llamar a las cosas por su nombre es esencial para hacer frente al mal". Cuando se le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, sobre las afirmaciones de Biden, matizó: “El presidente estaba hablando de lo que todos vemos, lo que siente es claro como el día a día de las atrocidades que ocurren sobre el terreno”.

Un hombre pasa frente al edificio del Instituto Regional de Kharkiv de la Academia Nacional de Administración Pública que fue destruido durante el bombardeo ruso, mientras continúa el ataque de Rusia contra Ucrania, en Kharkiv, Ucrania, el 12 de abril de 2022. REUTERS

Zelenskyy insta a UE a sancionar bancos rusos y poner fin a importaciones de petróleo Psaki agregó que Biden no ha querido saltarse el proceso legal de reunir pruebas sobre genocidio cometido por las tropas rusas en Ucrania, sin embargo precisó que el mandatario “estaba hablando de lo que ve, lo que ha visto sobre el terreno, lo que todos hemos visto sobre el terreno en términos de las atrocidades”. La portavoz dejó en claro que Washington tiene ahora “un “objetivo” y lo reforzó con el anuncio de ayuda del día: “como lo demuestra el enorme paquete de asistencia militar que lanzamos hoy, es continuar ayudando y asistiendo a los ucranianos en esta guerra y en la que vemos que ocurren atrocidades. Todos los días." Casi al unísono, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, defendió en una rueda de prensa los comentarios de “genocidio” del presidente y explicó detalles de la ruta hacia una declaración de esta magnitud contra el Kremlin. “Estamos comprometidos en un proceso en este mismo momento para trabajar con socios de todo el mundo, pero en primera instancia, nuestros socios ucranianos para ayudarlos a recopilar, preservar, documentar y compartir evidencia de atrocidades, posibles crímenes de guerra y sí, si se alcanza ese umbral legal de genocidio, estamos trabajando muy de cerca con la Oficina del Fiscal General de Ucrania, quien ha establecido un equipo bajo su competencia para iniciar un caso penal con miras a posibles enjuiciamientos”. Pero el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó la descripción de Biden y dijo: “Consideramos inaceptable este tipo de esfuerzo para distorsionar la situación. Esto es difícilmente aceptable de un presidente de los Estados Unidos, un país que ha cometido crímenes notorios en los últimos tiempos”.



Líderes europeos en Ucrania El presidente lituano, Gitanas Nauseda, dijo que los líderes europeos que visitaron Ucrania planeaban enviar "un fuerte mensaje de apoyo político y asistencia militar". Nauseda, el presidente estonio Alar Karis, el polaco Andrzej Duda y Egils Levits de Letonia también planearon discutir las investigaciones en curso sobre presuntos crímenes de guerra rusos, incluida la masacre de civiles. Putin ha negado que Rusia haya cometido atrocidades contra Ucrania y dijo que “no tenía otra opción” que invadir Ucrania para proteger a las personas de habla rusa en el este de Ucrania y “garantizar la propia seguridad de Rusia”. Prometió que Rusia "continuará (su ofensiva) hasta su total finalización y el cumplimiento de las tareas que se han establecido", aunque no había elaborado sus objetivos finales.