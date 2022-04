Trabajó 16 horas, encontró a su novio en la cama con otra mujer y los echó... para poder dormir





13/04/2022 - 18:48:49

Taylor Dunham, es una joven enfermera estadounidense. En un video viral de Tik Tok, explicó que luego de una extenuante jornada de guardia encontró a su pareja con otra chica. Sin embargo, afirmó que “estaba muy cansada para pelear”. La chica dio a conocer lo que sucedió mediante sus historias en TikTok, en dónde se la suele ver vestir su clásico ambo. Allí la joven remarcó que las jornadas de los trabajadores de la salud constan de una alta carga horaria y sobre todo si se trata de guardias. “Cuando llegué a mi casa, tras un turno de 16 horas, me encontré a mi novio con otra chica en la cama. Yo me acosté donde se encontraban y les solicité que concluyeran sus asuntos en otro lado, porque yo estaba muy cansada para pelear y quería dormir”, relató la joven sobre lo ocurrido en 2018. Fue así que la enfermera, tras su jornada de trabajo, no se detuvo a hacerle reclamos o planteos con justa razón a su novio, sino que pasó por alto el episodio de infidelidad y decidió atravesar el duelo con posterioridad. “Yo, sin poder reaccionar del enojo y la tristeza, le dije a él que empacara sus cosas y se marchara”, contó la mujer. “Ambos se fueron. Ahora tienen un hijo juntos. Yo lo superé, y la noche que ocurrió todo dormí como un bebé”, concluyó la joven.