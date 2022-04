Nadia Cruz fue inhabilitada y queda fuera de carrera para ser Defensora del Pueblo





13/04/2022 - 12:19:55

Erbol.- Por voto unánime de sus miembros, la Comisión Mixta de Constitución determinó inhabilitar a la actual Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, como postulante en el proceso de selección de autoridad titular de la Defensoría del Pueblo. La votación se dio después de que la Comisión de Constitución debatió las impugnaciones presentadas contra Nadia Cruz, como la impulsada por la bancada de Comunidad Ciudadana. La impugnación de Comunidad Ciudadana señalaba que Cruz había sido designada ya por la Asamblea como Defensora interina en 2019 y que, por norma, no podría ser elegida nuevamente. El argumento es que legalmente no existiría una diferenciación entre autoridad interina y titular. Cruz, anteriormente, respondió que nunca se presentó antes a una selección para la Defensoría del Pueblo y que su designación como interina no está en el marco del artículo 219 de la Constitución y el artículo 10 de la Ley 870.