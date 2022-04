Zika: Un estudio advierte sobre la preocupante capacidad de mutación del virus





13/04/2022 - 11:08:08

BBC Mundo.- El virus del Zika se ha relacionado con bebés que nacieron con microcefalia luego de que sus madres se contagiaron con la enfermedad. Una sola mutación del virus del zika podría provocar un nuevo brote y desencadenar una propagación "explosiva", advirtió un grupo de investigadores estadounidenses. En 2016, esta enfermedad causó una emergencia de salud mundial. Miles de bebés -muchos de ellos en Brasil- nacieron con daño cerebral después de que sus madres se infectaran durante el embarazo. Y ahora los científicos hicieron un llamado a estar atentos a nuevas mutaciones, luego de realizar un estudio de laboratorio -publicado en la revista Cell Reports- que sugiere que el patógeno tiene el potencial de cambiar fácilmente. Los estudios sugieren que las nuevas variantes podrían ser efectivas para transmitir el virus, incluso en países que han desarrollado inmunidad por brotes anteriores, de acuerdo con el Instituto de Inmunología La Jolla, con sede en California, Estados Unidos. Los expertos dijeron que los hallazgos, aunque teóricos, son un recordatorio de que otros virus más allá de la covid podrían representar una amenaza para el ser humano. El zika se transmite por las picaduras del mosquito Aedes aegypti cuando está infectado. Los insectos se encuentran en todo el continente americano, excepto en Canadá y Chile, donde hace demasiado frío para que sobrevivan. También se encuentran en toda Asia. Si bien para la mayoría de las personas el zika es una enfermedad leve, sin efectos duraderos, puede tener consecuencias catastróficas para los bebés en el útero. Si una madre contrae el virus durante el embarazo, puede afectar al feto en desarrollo, y presentar afecciones como microcefalia (cabeza inusualmente pequeña) y tejido cerebral dañado. En el estudio, los investigadores recrearon lo que sucede cuando el zika pasa de mosquitos a humanos, usando células y ratones vivos. Cuando el zika pasó de las células de los mosquitos a los ratones en el laboratorio ocurrieron pequeños cambios genéticos. Esto quiere decir que es relativamente fácil que el zika presente mutaciones que prosperen y se propaguen, incluso en animales que tenían inmunidad por haber contraído dengue previamente, una infección muy similar. Detalles sobre el zika: Aunque el virus se transmite principalmente por mosquitos, también puede transmitirse sexualmente.

Pocas personas mueren a causa del zika y se cree que solo una de cada cinco personas infectadas desarrolla síntomas.

Estos pueden incluir fiebre, erupción cutánea y dolor en las articulaciones.

Como no hay tratamiento, la única opción es reducir el riesgo de ser picado.

Los científicos han comenzado a trabajar en una vacuna contra el zika para ayudar a proteger a las mujeres embarazadas. "Un recordatorio oportuno" De acuerdo con Sujan Shresta, investigador principal del estudio, la variante de zika que identificaron estaba tan evolucionada que "la inmunidad cruzada que brindaba la infección previa por dengue ya no era efectiva en ratones". "Desafortunadamente, si esta variante prevalece, es posible que tengamos los mismos problemas en la vida real", agregó. "Últimamente hemos escuchado mucho sobre la rápida evolución y aparición de variantes de coronavirus, pero este es un recordatorio oportuno de que el cambio de forma es una característica común compartida por muchos virus", sostuvo, por su parte, Jonathan Ball, de la Universidad de Nottingham, en Reino Unido. El profesor destacó que el trabajo presentado en Cell Reports muestra cuán rápido puede surgir un cambio de una sola letra en la secuencia del genoma de un virus y el gran impacto que puede tener en su capacidad para enfermar. "Pero los virus que comparten estos cambios no se han visto con frecuencia en los brotes y, como señalan los autores, estos datos intrigantes requieren una investigación más exhaustiva", añadió. "Aunque estos hallazgos se observaron en experimentos de laboratorio y, por lo tanto, tienen limitaciones, muestran que existe la posibilidad de que surjan variantes preocupantes durante el ciclo normal de transmisión del zika y nos recuerda que el monitoreo es importante para seguir los virus a medida que evolucionan", explicó Clare Taylor, de la Sociedad de Microbiología Aplicada de Reino Unido. Pese a los hallazgos, una infección previa de zika podría ofrecer protección a la población ante nuevas variantes, opinó Paul Hunter, profesor de Medicina de la Universidad de East Anglia.