Ucrania exhuma más cadáveres en Bucha: Los rusos mataron a civiles pacíficos





13/04/2022 - 09:10:32

Infobae.- El jefe del equipo de fiscales de Bucha prometió atrapar a “todos los que cometieron crímenes sangrientos contra civiles pacíficos” en la ciudad de Bucha, mientras se exhumaban más cuerpos en el lugar de una fosa común el miércoles. “Durante la ocupación de Bucha por las fuerzas rusas, se disparó a la gente sólo porque hablaba ucraniano, ayudaba como voluntario o apoyaba a nuestras fuerzas armadas. Las fuerzas rusas mataron a civiles pacíficos”, dijo a los periodistas el jefe del equipo de fiscales de Bucha, Ruslan Kravchenko, en el lugar donde se recuperaron más cadáveres. El descubrimiento de tantos civiles muertos en Bucha tras la retirada de las fuerzas rusas de la ciudad ha suscitado una protesta mundial. Kiev los está investigando como crímenes de guerra, pero Moscú ha negado su responsabilidad y ha acusado a Ucrania de intentar desprestigiarla. Las autoridades ucranianas afirman que se han encontrado cientos de civiles muertos desde la retirada de los rusos. El teniente de alcalde de Bucha ha dicho que 360 civiles murieron durante la ocupación rusa. Reuters no pudo verificar de forma independiente esas cifras. Rusia, que ha negado en repetidas ocasiones haber atacado a civiles desde la invasión de Ucrania el 24 de febrero, ha calificado las acusaciones de que las fuerzas rusas ejecutaron a civiles en Bucha mientras ocupaban la ciudad como una “monstruosa falsificación” destinada a denigrar al ejército ruso. El presidente ruso, Vladimir Putin, rechazó las afirmaciones ucranianas y occidentales de que Rusia había cometido crímenes de guerra y las calificó de falsas. Desde que las tropas rusas se retiraron de las ciudades y pueblos de los alrededores de la capital ucraniana, Kiev, las tropas ucranianas han estado mostrando a los periodistas cadáveres de lo que dicen que son civiles muertos por las fuerzas rusas, casas destruidas y coches quemados. Reuters vio cadáveres en la ciudad de Bucha, pero no pudo verificar de forma independiente quién era el responsable de los asesinatos. Ucrania dice que Rusia es culpable de genocidio y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también usó el término. La acusación de Biden, que ya había llamado a Putin “criminal de guerra”, llega mientras Moscú prepara una potente ofensiva en el este de Ucrania que, según Washington, podría implicar el uso de armas químicas. “Sí, lo llamé un genocidio”, dijo Biden a la prensa horas después de un discurso en Iowa en el que usó por primera vez esta palabra. “Dejemos a los abogados decidir si califica como tal o no, pero a mí me parece que sí”, añadió. “Verdaderas palabras de un verdadero líder” porque “llamar a las cosas por su nombre es esencial para oponerse al mal”, reaccionó a través de Twitter el presidente ucraniano Volodimir Zelensky Por su parte, Vladimir calificó este martes de “información falsa” las atrocidades denunciadas por los ucranianos y los países occidentales en Bucha, que el Kremlin había tildado previamente de “montaje”.