Abogados prevén que fallo por caso Golpe II se dará a fin de mes





13/04/2022 - 08:33:44

Los Tiempos.- El juicio ordinario penal contra la expresidenta Jeanine Áñez y exjefes militares se realiza con una celeridad sorprendente y se podría dar una sentencia hasta fines de este mes, manifestaron los abogados de exautoridades castrenses al indicar que no existen pruebas que sustenten el proceso, pero que la Fiscalía está forzando este juicio. Abogados de la exmandataria denunciaron que las únicas pruebas que presenta el Ministerio Público son declaraciones. Ayer el proceso penal que se lleva adelante contra la expresidenta, por los presuntos delitos de resoluciones contrarias contra las leyes y la Constitución, continúo en las modalidades presencial y virtual. La defensa de los acusados y los abogados de los acusadores se presentaron de forma presencial en el Tribunal, en tanto los procesados recluidos en la cárcel siguieron la audiencia de manera virtual. El equipo jurídico de la expresidenta Áñez denunció que, en el caso “golpe II”, el Ministerio Público no presentó ni un solo testigo, simplemente declaraciones de ellos que pretenden utilizar como pruebas de un caso inexistente. En la audiencia mixta se presentó a los testigos de las partes, por lo que se decidió que la defensa acceda a la copia de las 70 pruebas documentales. Entre las testificales se contempla la declaración de la exdiputada Lidia Paty, además de exjefe de la Casa Militar Milton Freddy Navia y su segundo Rolando Gallardo Puerta, estos dos últimos responsables de los símbolos patrios. Asimismo, el coronel de Policía Jesús Dayler Zurita; Óscar Antonio de la Fuente Amelunge, un ciudadano denunciado en diversas oportunidades por extorsión, y Sergio Marcelo Cerezo Aguirre, gerente general del Banco Central de Bolivia. Sentencia “Un juicio récord porque quizás en un mes el Tribunal Primero de Sentencia ya tendría un veredicto, es decir, una resolución final, una sentencia porque no olvidemos que este juicio empezó el 28 de marzo, y así como vamos me parece que hasta el 28 de abril quizás ya tendrían una sentencia”, señaló el abogado Eusebio Vera, representante del general Gonzalo Terceros y el almirante Gonzalo Jarjuri. La justicia en Bolivia está manejada por el Órgano ejecutivo, en ese sentido lo único que hacen los operadores es precisamente someterse a las órdenes de otro órgano, consiguientemente ya no hay imparcialidad, no hay sana critica, probidad. “Nosotros ya conocíamos de una resolución anticipada y es por ello que los generales, haciendo una reunión con sus familiares, me comentaban que habían asumido la decisión de acogerse a un procedimiento abreviado, no solamente yo voy a señalar, ya muchos se dieron cuenta de que el juicio es para cumplir una formalidad, porque la resolución muchos señalan que ya estaría lista”, agregó.