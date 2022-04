Abogado: Terán dio a conocer más detalles del caso narcoaudios





13/04/2022 - 08:31:36

Opinión.- Richard Cayoja, abogado del excomandante de la Unidad Móvil de Patrullaje (Umopar) Chimoré Yerko Terán, manifestó anoche que su cliente declaró por más de cuatro horas ante los fiscales, donde contó toda la verdad e incluso reveló más detalles del caso “narcoaudios” que hace referencia a la presunta existencia de “ciertos grupos” dentro de las fuerzas antidrogas que protegen y fomentan las actividades ilícitas del narcotráfico. “(Yerko Terán) prestó su declaración informativa y ha manifestado toda la verdad y eso es una prueba fundamental para el Ministerio Público. Hay otras pruebas más que ha hecho conocer (a los fiscales). No ha sido aprehendido porque la Fiscalía ha sido justa, legal y objetiva en sus actuaciones y, por esa situación, mi cliente se encuentra en libertad”, manifestó Cayoja, mientras abandonaba el edificio de la Abugoch ubicado en la calle Jordán de Cochabamba. Según el abogado, el excomandante de Umopar Chimoré no tiene motivos para “escaparse o esconderse de la Justicia” por lo que se presentó ayer a declarar, pese a que se decía que iba a ser aprehendido por el caso “narcoaudios”. DENUNCIA El 4 de abril, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, denunció munido de audios de WhatsApp, un posible hecho de protección al narcotráfico y en el que presuntamente encubrieron a personas que fabricaban droga en cuatro laboratorios en la zona de Valle Sajta del Trópico de Cochabamba. El expresidente inició su denuncia haciendo escuchar audios que fueron facilitados por, según Morales, “compañeros de base”. “Queremos saber quién es el coronel, porque ha instruido que salgan de una fábrica cuando Umopar iba a realizar un operativo. Yo no sé si es algo tramado para afectar al Trópico. Algunos eran operadores del gobierno de facto, por eso denunciamos y pedimos una profunda investigación en esa zona de Valle Sajta”. INVESTIGACIÓN Por el caso, Iver Alejandro de V.H., capitán de la Policía, fue puesto hace unos días ante un juez cautelar por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. El oficial recibió detención domiciliaria con derecho al trabajo, pero también debe presentarse cada lunes ante el Ministerio Público, además de un arraigo y una fianza de 20 mil bolivianos. En tanto, el excomandante de Umopar Chimoré Yerko Terán, quien inicialmente era denunciante, fue citado ayer a declarar, pero salió de la Fiscalía sin orden de aprehensión. Asimismo, el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) José María Velasco, el exjefe nacional de Umopar Jaime Arancibia están siendo investigados luego de revelarse los audios, que según Terán son ‘legítimos’, y denuncias sobre órdenes para frenar un operativo contra el narcotráfico en Valle Sajta. Terán en un contacto anterior con los medios de comunicación dijo que se vio obligado a salir de ese megalaboratorio de droga por presión y amenazas siendo que le habían ordenado abandonar el lugar por instrucción del “Ministro y Viceministro”. El excomandante de Umopar Chimoré evitó anoche brindar declaraciones ante los medios de comunicación, mientras un grupo reducido de personas le expresaba su apoyo. El caso continúa en investigación y se prevé que Velasco y Arancibia prestén su declaración informativa ante la Fiscalía en las próximas horas.