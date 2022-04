Informe de EEUU: El Gobierno de Arce dirigió caso de Añez y presionó a jueces





13/04/2022 - 08:06:31

El informe de derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU) señala que el Gobierno de Bolivia, presidido por Luis Arce, dirigió el proceso en contra de la exmandataria Jeanine Añez y otras exautoridades, además que ejerce presión sobre los jueces que llevan estos casos, publica Página Siete.- Ayer fue publicado el documento Informes Nacionales sobre Prácticas de Derechos Humanos, el cual hace un resumen ejecutivo respecto de las vulneraciones que acontecen en varios países del mundo. “Tanto el jefe de Policía, Jhonny Aguilera, como el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, volaron a Trinidad, Bolivia, donde vivía Añez, para supervisar su arresto. La presencia de estos altos funcionarios, altamente irregulares para una operación de arresto, fue un indicador de que el gobierno al más alto nivel estaba dirigiendo el proceso contra Añez y otros, ejerciendo una tremenda presión sobre los jueces que ya carecían de independencia real”, detalla un fragmento del reporte, sustentado en documentos de organismos de derechos humanos. Entre el 12 y 13 de marzo de 2021 fueron arrestados los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán y la exjefa de Estado. Posteriormente, fueron detenidos exjefes policiales y militares y otras autoridades del gobierno de transición por el caso de “golpe de Estado”, supuestamente perpetrado en 2019. El informe de EEUU observa que el proceso de Añez fue desdoblado en los casos golpe I y golpe II. También que el tiempo de detención preventiva excedió el límite de los meses establecidos. A ello se sumó el hecho de que al tratarse de una expresidenta se le negó un juicio de responsabilidades. “En una entrevista del 23 de marzo, el ministro de Justicia, Iván Lima, declaró que el gobierno inició un proceso penal contra Añez porque el gobierno carecía de los votos en la legislatura para autorizar su juicio político. Los expertos legales señalaron que la declaración del ministro sugería que el gobierno estaba más interesado en el encarcelamiento de Añez que en darle un juicio justo”, se lee en el documento. Otro hecho que se registra en el informe es que desde el Ministerio de Gobierno se minimizó el intento de suicidio de la exgobernante. “El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó sus lesiones de ‘simplemente arañazos’ y alegó que el trato preferencial del gobierno a Añez causó disturbios en los reclusos. Los grupos de derechos humanos criticaron ampliamente el encarcelamiento de Añez por parte del Gobierno y su negativa a concederle la libertad bajo fianza a pesar de su débil salud”, complementa. Imagen del Gobierno El exembajador Jaime Aparicio detalló que este informe evidencia las vulneraciones cometidas por la administración de Arce en contra de exautoridades. Añadió que este tipo de reportes afectan la imagen de la gestión gubernamental, puesto que evidencian que se suma a “regímenes de carácter autoritario” como Cuba, Venezuela o Nicaragua. “El Gobierno mete en problemas al país, porque con este tipo de informes que muestran que no hay independencia judicial, los países y empresas no invierten. Esto, además, tendrá implicaciones en el informe que está haciendo el Departamento de Estado sobre las elecciones del 2019. Es difícil que no hallen manipulación en el Tribunal Electoral”, sostuvo. El abogado y experto en derechos humanos Franco Albarracín dijo que este documento es otra muestra más de la falta de independencia judicial. “El informe ha evidenciado detenciones arbitrarias, ¿qué significa esto? Que se han hecho detenciones al margen de las leyes bolivianas y del derecho internacional: sin notificación, sin el debido proceso, sin la presunción de inocencia, con abusos y violaciones a los derechos”, enfatizó el jurista. Un “panfleto” El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce calificó el informe de Estados Unidos como “un panfleto”, que no tiene valor alguno. Subrayó que tampoco tiene un carácter vinculante y que sólo expresa una opinión política del Gobierno norteamericano. “EEUU no tiene autoridad para hablar de temas de derechos humanos. Además, ¿quién le ha dicho a EEUU que ejerza un trabajo policiaco para controlar a los países? ¿Alguien los eligió para que hagan ese trabajo policiaco?”, puntualizó. La expresidenta Jeanine Añez tras ser detenida por el caso de supuesto “golpe de Estado”. Injerencia del más alto nivel para encarcelar a Añez Los Tiempos.- El Departamento de Estado de EEUU identifica graves irregularidades en el juicio contra Jeanine Áñez e “injerencia del más alto nivel” del gobierno de Luis Arce, con el objetivo de condenar con pena de cárcel a la expresidenta. Observa el veto a un juicio de responsabilidades como corresponde a una exmandataria y las órdenes de arresto emitidas contra opositores sin evidencia para respaldar los cargos. En su informe, el Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, cita también las denuncias de Carolina Ribera, hija de Áñez, quien aseguró que la Policía torturó a familiares de su madre (asfixia con bolsas en la cabeza) para que declaren dónde estaba la exmandataria. Otro indicador de la injerencia de gobierno es la presencia inusual del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo y del jefe de la Policía, Jhonny Aguilera, en Trinidad, para supervisar el arresto de Áñez, el 13 de marzo de 2021. A esto se suma la presión contra los jueces, totalmente carentes de independencia. El informe de EEUU cita a los grupos de derechos humanos que expresaron su preocupación de que los arrestos de Áñez y miembros de su administración tuvieran motivaciones políticas. José Miguel Vivanco, director ejecutivo para la región de las Américas de la ONG Human Rights Watch, dijo que la orden de arresto contra la expresidenta “no contiene ninguna prueba de que haya cometido el delito de terrorismo”. Según refiere el informe del Departamento de Estado, el 3 de agosto de 2021, un juez ordenó seis meses adicionales de prisión preventiva contra Áñez por los cargos de “comisión de delitos contrarios a la constitución”, que fueron presentados por el Ministerio de Gobierno y por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), y están relacionados con la asunción de la presidencia de Áñez en 2019. Los seis meses adicionales de prisión preventiva se agregaron a los seis meses originales de prisión preventiva, ordenada el 14 de marzo, y cubrieron cargos nuevos y separados de terrorismo, sedición y conspiración para derrocar al gobierno. Andrés Zabaleta, abogado de Áñez, afirmó que se violaron los derechos al debido proceso, porque ni ella ni su equipo legal fueron notificados oficialmente de estos nuevos cargos. Zabaleta también alegó que se violó el principio de “indivisibilidad” (similar a la doble incriminación) del proceso al instaurarse un segundo juicio por el mismo caso en cuestión, según el informe de EEUU. El 21 de agosto, Áñez se cortó deliberadamente la muñeca izquierda y uno de los brazos en un intento de suicidio mientras estaba en prisión. La llevaron a un hospital para recibir tratamiento, debido a la gravedad de sus heridas y permitieron que su hijo se quedara con ella durante la noche. Después del incidente, Áñez declaró que “ya no quería vivir”. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó sus heridas como “simples raspaduras” y alegó que el trato preferencial del gobierno hacia la expresidenta provocó disturbios entre los reclusos. Por segunda vez echan a la prensa de audiencia Por segunda vez, el tribunal que lleva adelante el juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez y varios exjefes militares y policiales expulsó de la sala virtual a periodistas enviados por medios de comunicación. Si bien se logró ingresar al inicio de la audiencia, conforme procedía el juicio los o las administradoras sacaron a los periodistas sin dar explicación alguna por el acto. La anterior semana los abogados de la defensa ya denunciaron la restricción y la pretensión de mantener en secreto un proceso que debe ser público. Dijeron que la acusación no quiere que se vea cómo manipulan y no tienen pruebas. Los abogados denunciantes fueron multados por difundir la audiencia en sus redes.