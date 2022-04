Prefiero dos de 14: Un viejo chiste pedófilo de Chespirito genera repudio en redes sociales y miles de visitas: Video





12/04/2022 - 21:46:21

Un viejo video de un episodio del Doctor Chapatín, uno de los personajes que interpretaba el recordado actor mexicano Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como 'Chespirito', ha causado repudio en las redes sociales, por tratarse de un 'chiste' pedófilo. El video fue compartido por el usuario '0hjust' en TikTok hace tres días y ya supera las 500.000 reproducciones. El material lo acompañó con un mensaje: "Increíble que hay personas a las que le gustaría que este humor fuera aceptado hoy en día". En el video se puede ver al Doctor Chapatín, acompañado de los actores María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés y Rubén Aguirre, quienes son más conocidos por interpretar a la Chilindrina, Don Ramón y el Profesor Jirafales en El Chavo del 8, serie de televisión de Gómez Bolaños. En la escena, De las Nieves lee: "Enamora a las mujeres sin importarle la diferencia de edad ¿Sería capaz de casarse con una mujer de 28 años?". De inmediato, el Doctor Chapatín responde: "Prefiero dos de 14". Pero el 'chiste' no termina ahí, puesto que sigue aumentando el tono. De las Nieves retoma la palabra y comenta que llegó un telegrama, en el que acusan al Doctor Chapatín de "enamorar niñas menores de edad". Él responde que es falso y pregunta quién firma ese telegrama, a lo que la actriz dice que se trata de "una niña de 12 años".Enseguida llega la contestación de su compañero de escena: "¿No mandó su fotografía?". @0hjust #feminism #mujeres #ariela640 #fyppppppppppppppppppppppp ♬ Love You So - The King Khan & BBQ Show

"¿Era gracioso para mis abuelos?" "Estaba mal antes y está mal ahora, que nadie dijera nada es distinto", es uno de los comentarios que se puede leer en el video de TikTok.Mientras, otra persona pregunta: "¿Esto era gracioso para mis abuelos?". "Aquí sí digo pésimo humor, no lo apruebo", comentó otro usuario. Sin embargo, hay quienes justificaron la actuación, señalando que se trataba de otra época. "No es que se quiera aceptar ese humor, pero muchos quieren señalar y castigar cosas que ya pasaron, con el contexto y los conocimientos del presente", opinó un usuario. En la misma línea, otra persona escribió: "Juzgar el pasado con los ojos del presente".