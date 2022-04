Ministro de Gobierno asegura que no permitirá el retorno de DEA a Bolivia





12/04/2022 - 21:28:43

ABI.- El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, aseguró este martes que no permitirá el retorno de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, tras brindar su informe oral ante la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, sobre la lucha contra el narcotráfico en el país. “Nunca vamos a tolerar ni nunca vamos a permitir que la DEA vuelva a territorio nacional, porque no queremos que este tipo de hechos vuelvan a ocurrir como ocurrieron en 1986 en nuestro país, no queremos que se criminalice al productor de la hoja de coca en nuestro país, la política creada por bolivianos en beneficio de bolivianos está trayendo grandes resultados”, afirmó, citado en un comunicado de prensa. Recordó lo sucedido en 1986 con Noel Kempff Mercado, quien fue abatido por narcotraficantes en el entonces Parque Nacional Huanchaca, a sabiendas de la agencia de la DEA, que operaba con agentes de la dictadura argentina y políticos. “No queremos más este tipo de titulares en nuestro país, no queremos más que la gente diga que la DEA está encubriendo los asesinatos por parte de narcotraficantes en nuestro país, no queremos más DEA, queremos más transparencia, queremos seguir luchando y construyendo un país rumbo a nuestro bicentenario, un país completamente institucionalizado y un país completamente libre de drogas”, concluyó. El Ministro de Gobierno asistió a la Petición de Informe Oral para responder sobre las tareas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico en Áreas Protegidas de Bolivia, donde también se realizaron aprehensiones de personas, laboratorios y pistas clandestinas destruidas, incautación de materia e incineración de droga, entre otros.