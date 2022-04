Camacho deberá responder el lunes ante la ALP sobre el decreto borrado





12/04/2022 - 20:26:15

Opinión.- El lunes siguiente, es decir, el 18 de abril, desde las 14:00, el gobernador de Santa Cruz y exlíder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, deberá presentarse ante una comisión de parlamentarios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para responder ocho preguntas referidas al decreto departamental 373, mismo que fue publicado en la Gaceta Departamental y luego resultó quitado. La diputada Estefanía Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), confirmó la fecha y hora, y explicó que se trata de la segunda ocasión que Camacho es convocado, por lo que si no se presenta, podrían acusarlo de presunto incumplimiento de deberes. Sin embargo, la comisión se encargará de evaluar la figura. "Nos acaba de informar, desde la presidencia de la Cámara de Diputados, nuestro hermano Freddy Mamani, que ha sido confirmada para el lunes, a las 14.00, la petición de informe oral del señor Luis Fernando Camacho, que deberá presentarse a La Paz para responder a las diferentes peticiones. Son ocho preguntas, las cuales corresponden al decreto 373", dijo la asambleísta. Desvirtuó, en su exposición ante los medios de comunicación, que se trate de una "persecución" en contra del Gobernador. "De ninguna manera. Tenemos un instrumento legislativo, que es la fiscalización. Posteriormente, otro gobernador puede también estar presente acá, en la Asamblea, brindando su informe de gestión. Lo que nos preocupa es que es la segunda vez que se lo está llamando. Esperemos que esté presente. El pueblo cruceño necesita una información clara, contundente y precisa de lo ocurrido, para que no vuelva a suceder en otros decretos ni políticas departamentales". De existir una tercera convocatoria, "ya la comisión tendrá que ver si lo conmina". "Esto va a ser con un proceso que tenemos en la Cámara de Diputados por incumplimiento de deberes. La comisión podrá analizar si da estos indicios al Ministerio Público (...) y establecerá los mejores marcos competenciales en el caso de que el señor Luis Fernando Camacho no se presente".