Ministro de Gobierno: En Bolivia no es rentable producir pasta base por el precio de la coca





12/04/2022 - 20:13:56

Los Tiempos.- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó la tarde de este martes que en Bolivia no es rentable producir pasta base de droga porque el precio de la coca local triplica a la de Perú y es 10 veces más que la de Colombia, por lo que, sostuvo, que en Cochabamba, Beni y Santa Cruz hay laboratorios que cristalizan la hoja peruana. "El precio de la hoja de coca boliviana triplica el precio de Perú y es 10 veces más caro que la hoja de coca de Colombia, por tanto, si uno lo ve desde un aspecto económico, no es rentable hacer pasta base dentro del territorio nacional; por tanto, ingresa la pasta base desde el Perú, donde la pasta base, la diferencia es casi 3 a 1, ingresa la pasta base a Cochabamba, Beni y Santa Cruz", afirmó la autoridad del Gobierno. Del Castillo dio un informe oral ante la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, donde detalló sobre cinco operativos de destrucción de laboratorios de droga al interior de parques nacionales. El ministro aseguró que la pasta base se cristaliza en laboratorios, "por tanto, no podemos hablar de fábricas" y, agregó, el producto final se envía a Brasil, Perú e incluso a Europa. "Cuando se forma este tipo de organizaciones lo hacen para generar mayor cantidad de recursos económicos y simplemente ven los costos de operaciones", agregó Del Castillo y dijo que la producción de hoja de coca de Bolivia representa el 10% del total en el mundo, en comparación de Colombia, cuya producción del vegetal es ilegal porque tiene fin para el narcotráfico. "En Perú, el Estado regula el precio de la hoja de coca que ahora oscila en 2,4 dólares el kilo. En Colombia, el precio de kilo de la hoja de coca está alrededor de 0,26 dólares el kilo", sostuvo el ministro y dijo que el precio de la hoja en el Trópico cochabambino "está reduciéndose de manera abismal y hay que trabajar para que empiece a subir el precio". Intervención Felcn Asi mismo, en el marco de la intervención a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Del Castillo afirmó que ya se ha alejando a una "gran cantidad de efectivos de estas unidad policial. La intervención se realiza en la fuerza antidroga después de la denuncia de Evo Morales, respecto a un presunto encubrimiento al narcotráfico de parte de policías. "Ya se ha alejado a una gran cantidad de efectivos policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. Esto quiere decir que la intervención por parte del Inspector General de la Policía Boliviana, está dando excelente resultado alejando a aquellas personas que puedan generar algún elemento que vicie de alguna manera los grados de transparencia", dijo Del Castillo. Recordó que el plazo de intervención es de 15 días ya anunció que, cuando concluya ese tiempo, se dará el informe con datos completos sobre las acciones asumidas. Ayer la Policía anunció que se realizan pruebas de polígrafo a todos los efectivos de la Felcn y el Ministro señaló que, quienes no pasen el examen, serán asignados a otras funciones en la entidad verde olivo.