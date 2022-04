Tiene 22 años y comparte cómo ha envejecido desde que fue madre: Me ha robado mi juventud





12/04/2022 - 14:00:25

Kendra Sykes, una joven de 22 años, ha compartido en su cuenta de TikTok cómo ha envejecido desde que ha sido madre. La mujer asegura que muchas veces la gente la confunde con una señora mucho más mayor debido a los efectos que la maternidad ha hecho en su físico. Esta madre ha 'culpado' a su pequeña, Thalia, de su envejecimiento físico, en un vídeo que acumula más de 4 millones de reproducciones y que ya se ha hecho viral. En el vídeo, la joven muestra entre comillas algunos comentarios que la gente suele decirle al ver su aspecto: "Parece tan mayor y tiene acné.. debe ser adicta a las drogas". Sin embargo, esta madre se explica: "No, tengo una hija y me ha robado mi juventud", mientras enfoca a su pequeña. La joven tituló el popular vídeo: "Un cuento dijo una vez que las niñas pequeñas roban la belleza de sus madres". Muchos usuarios de esta red social han comentado su vídeo, algunas criticando el comentario de la joven, asegurando que no puede culpar a su hija, y otros compartiendo su afirmación, asegurando que tener hijos te envejece. #greenscreen #fyp ♬ original sound - Kendra Sykes @crzctldy666 Reply to @reddragonette #greenscreenvideo