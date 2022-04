Efectivo antidroga que no pase el examen de polígrafo será ubicado en otra función policial





12/04/2022 - 12:55:11

Erbol.- El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció este martes que los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) que no pasen el examen de polígrafo serán inmediatamente reubicados al interior de la Policía. Las pruebas del detector de mentiras se realizan desde el lunes a efectivos antidroga, como una medida asumida después de que el expresidente Evo Morales denunció un presunto encubrimiento al narcotráfico de parte de la Policía. “Talento humano que no pasa el examen del polígrafo, de manera inmediata va a ser retirado de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico para cumplir nuevas funciones al interior de la Policía Boliviana”, dijo Del Castillo. El Ministro señaló que los efectivos quienes demuestren transparencia e idoneidad tendrán la confianza para continuar en la FELCN, pero esto cambiará de existir un mínimo indicio. “Aquel talento humano que tenga un pequeño indicio, cualquier elemento que demuestre que no va a cumplir al 100% las funciones dentro de la FELCN, va a ser retirado de esta Fuerza y va a cumplir nueva instrucciones”, recalcó. Como parte de las medidas a tomarse, anunció que también se crearán las direcciones departamentales de la FELCN en Pando y Beni, con la finalidad de combatir el microtráfico.