Advierten con procesos a representantes del Ministerio Público si no citan a Luis Fernando Camacho





12/04/2022 - 12:24:32

Asambleístas departamentales del MAS advirtieron con iniciar procesos legales contra representantes del Ministerio Público por incumplimiento de deberes si se continúa demorando el envío de una citación al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para que declare por el caso del Decreto 373. En marzo pasado, Camacho fue denunciado ante la Fiscalía Departamental por no delegar funciones al vicegobernador Mario Aguilera y entregado esa responsabilidad a Miguel Ángel Navarro, secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, con la emisión de ese decreto. “Vamos a iniciar (proceso) al Ministerio Público por incumplimiento de deberes, por no dar a veracidad; no hay celeridad en estos casos, aquí no podemos esconder, los delitos que ha cometido Luis Fernando Camacho son evidentes y han sido púbicos, ahí está el decreto”, anunció el asambleísta Clemente Ramos en declaraciones al canal estatal Bolivia TV La asambleísta Raquel Valencia lamentó que esa citación no se haya enviado hasta la fecha, por lo que denunció una falta de voluntad por parte de las autoridades judiciales. “De evidenciarse de que hay negligencia, no hay voluntad, no se está cumpliendo con sus deberes de ellos como servidores públicos, funcionarios del Ministerio Público, vamos a tener que iniciar nosotros las acciones legales, porque aquí ya habría también un incumplimiento de deberes por parte del Ministerio Público, porque desde el día 17 de marzo hasta la fecha no han tenido la voluntad de citar al principal implicado”, ratificó.