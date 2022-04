Rusia advierte a Suecia y Finlandia contra su adhesión a la OTAN





12/04/2022 - 12:03:12

BCB Mundo.- Rusia ha exigido a Finlandia y Suecia que no se unan a la OTAN con la advertencia de que esa medida no aportará estabilidad a Europa. La OTAN "sigue siendo una herramienta orientada a la confrontación", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. Sus palabras llegan después de que autoridades de defensa de EE.UU. calificaran la invasión de Ucrania como un "gran error estratégico" de Rusia que probablemente provocará la ampliación de la OTAN. Los representantes estadounidenses prevén que ambos países nórdicos presenten sus candidaturas para ser miembros de la alianza, posiblemente a partir de junio. Expertos dan por hecho que Washington apoyará la expansión de la OTAN a 32 miembros. La semana pasada autoridades del Departamento de Estado de EE.UU. afirmaron que se produjeron conversaciones entre líderes de la OTAN y los ministros de Relaciones Exteriores de Finlandia y Suecia. Finlandia y Suecia, cada vez más decididos Antes de la invasión, Rusia exigió que la alianza se comprometiera a no ampliarse en el futuro. Sin embargo, la guerra ha desencadenado un mayor despliegue de tropas de la OTAN en su flanco oriental y un aumento del respaldo popular a las membresías de Suecia y Finlandia. Se espera que esta semana los parlamentarios finlandeses reciban un informe de seguridad de los funcionarios de inteligencia, mientras la primera ministra, Sanna Marin, cree que el gobierno concluirá este verano boreal el debate de si presentar o no la candidatura del país a la OTAN. Finlandia comparte una frontera de 1.340 km con Rusia, por lo que observa con especial preocupación la invasión de Ucrania. En el caso de Suecia, el gobernante Partido Socialdemócrata, tradicionalmente opuesto a la adscripción a la OTAN, indicó que está reconsiderando su posición tras el ataque de Rusia a su vecino occidental. El secretario del partido, Tobias Baudin, dijo a los medios locales que la revisión sobre el asunto se completará en los próximos meses. "Cuando Rusia invadió Ucrania, la posición de seguridad de Suecia cambió de forma fundamental", anunció el partido el lunes en un comunicado.



Moscú, sin embargo, ha dejado claro que se opone a cualquier posible ampliación de la alianza. Peskov advirtió que la OTAN "no es ese tipo de alianza que garantiza la paz y la estabilidad, y su mayor expansión no aportará seguridad adicional al continente europeo". La semana pasada Peskov declaró que Rusia tendrá que "reequilibrar la situación" con sus propias medidas si Suecia y Finlandia se unen a la OTAN. Y en febrero Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, advirtió de "consecuencias políticas y militares" si los dos países se adhieren al bloque. La OTAN se formó en 1949 para contrarrestar la amenaza de la expansión soviética, aunque tras la caída del muro de Berlín se unieron varios países de Europa del Este que antes eran comunistas. Los estados miembros se comprometen a ayudarse mutuamente en caso de un ataque armado contra cualquier miembro individual. Pese a las amenazas, Finlandia y Suecia han seguido adelante con su nuevo enfoque sobre la OTAN y han aumentado el gasto en defensa. El lunes el ejército finlandés anunció un nuevo plan para asignar unos US$15 millones a la compra de drones. Y en Suecia, el mes pasado el gobierno anunció un aumento de 3.000 millones de coronas (US$317 millones) en el presupuesto de defensa de 2022.