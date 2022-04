Zelenskyy insta a UE a sancionar bancos rusos y poner fin a importaciones de petróleo





12/04/2022 - 08:57:48

VOA.- El alcalde de Mariúpol, Vadym Boychenko, dijo que más de 10.000 civiles han muerto desde que Rusia comenzó el sitio de la ciudad e indicó que la cifra real podría ser el doble de esa cantidad. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, pidió a la Unión Europea que sancione a todos los bancos rusos y detenga las importaciones de petróleo ruso, al tiempo que emitió su más reciente llamamiento el martes pidiendo apoyo para poner fin a la invasión rusa de Ucrania. Hablando por video a los legisladores en Lituania, Zelenskyy dijo que si las naciones europeas continúan comerciando con Rusia, entonces los líderes rusos “saben que quedarán impunes”. Los miembros de la UE han emitido múltiples rondas de sanciones dirigidas a funcionarios y empresas rusos, pero se han mostrado reacios a cortar rápidamente las importaciones de gas y petróleo rusos como ha instado Zelenskyy. Algunos líderes europeos han expresado su preocupación sobre cómo tales acciones afectarían sus economías debido a su dependencia de los suministros energéticos rusos. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el martes que “ciertamente es imposible aislar a alguien en el mundo de hoy, especialmente en un país tan grande como Rusia”. Repitió su afirmación de que la “operación militar especial” de Rusia estaba destinada a proteger a las personas en el este de Ucrania y garantizar la seguridad de Rusia, y agregó que Rusia “no tenía otra opción” y logrará sus objetivos. Ucrania dijo el martes que las fuerzas rusas están tratando de asegurar el control de la sitiada ciudad portuaria de Mariupol, en el sur, mientras se preparan para ampliar las operaciones en la región oriental de Donetsk. La evaluación se produjo cuando el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo que espera que los combates en el este de Ucrania “se intensifiquen en las próximas dos o tres semanas a medida que Rusia continúa reenfocando sus esfuerzos allí”. Una declaración del ministerio dijo que Rusia está retirando más de sus fuerzas de la vecina Bielorrusia y volviéndolas a desplegar en el este de Ucrania. Putin y el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, debían reunirse el martes para discutir el conflicto en Ucrania, según las agencias de noticias de ambos países. El alcalde de Mariúpol, Vadym Boychenko, dijo a The Associated Press que más de 10.000 civiles han muerto desde que Rusia comenzó el sitio de la ciudad e indicó que la cifra real podría ser el doble de esa cantidad. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo en un discurso en video el lunes por la noche que teme que Rusia pueda usar armas químicas en Ucrania e instó a Occidente a imponer sanciones más severas contra Rusia para evitar que use tales armas. Zelenskyy señaló que un representante de una milicia prorrusa en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, dijo que Rusia podría usar armas químicas en Mariupol. “Lo consideramos muy en serio”, dijo Zelenskyy. “Me gustaría recordar a los líderes mundiales que ya se ha discutido el posible uso de armas químicas por parte del ejército ruso. Y ya en ese momento significaba que era necesario reaccionar a la agresión rusa de manera mucho más dura y rápida”, dijo Zelenskyy. La secretaria de Relaciones Exteriores británica, Liz Truss, dijo que Gran Bretaña estaba al tanto de informes no confirmados de que ya se han utilizado armas químicas en Mariúpol. “Estamos trabajando urgentemente con socios para verificar los detalles. Cualquier uso de tales armas sería una escalada insensible en este conflicto, y haremos que (el presidente ruso Vladimir) Putin y su régimen rindan cuentas”, dijo. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo que Estados Unidos no puede confirmar en este momento los informes sobre el uso de armas químicas, pero dijo que, de ser ciertos, “son profundamente preocupantes”. Dijo que los informes “reflejan las preocupaciones que hemos tenido sobre el potencial de Rusia para usar una variedad de agentes de control de disturbios, incluido el gas lacrimógeno mezclado con agentes químicos en Ucrania”. Kirby dijo que Estados Unidos no pudo confirmar las cifras de víctimas ucranianas en Mariúpol porque los combates continúan, pero dijo que el número final de muertos podría ser "un número significativo". El Pentágono dijo el lunes que está viendo señales tempranas de los esfuerzos de Rusia para reforzar sus tropas en el este de Ucrania. Estados Unidos detectó un convoy al norte de Izyum con elementos de comando y control, facilitadores, artillería y apoyo aéreo de cuchillas giratorias, según un funcionario de defensa de alto rango de Estados Unidos. El funcionario dijo que también hay indicios de que las fuerzas rusas enviadas desde el norte de Ucrania a Bielorrusia y la ciudad rusa de Valuyki ahora se están moviendo hacia el este de Ucrania. El funcionario dijo: “No evaluamos que haya comenzado una nueva ofensiva” en el este de Ucrania, pero agregó: “Lo que está claro es que los rusos continúan hundiéndose en nuevos mínimos de depravación y brutalidad, como vimos con el ataque con misiles en un tren. estación la semana pasada y su continuo asalto a Mariúpol”. “Ciertamente nos estamos preparando aquí para algunos resultados potencialmente realmente horribles”, dijo el funcionario. El funcionario estadounidense dijo que Rusia lanzó 1.500 ataques con misiles contra Ucrania durante 47 días de guerra, destruyendo edificios de apartamentos y hospitales en todo el país y matando a miles de civiles ucranianos.



Rusia ha reconocido haber sufrido pérdidas de tropas "significativas" propias. Naciones Unidas dice que más de 11 millones de personas han huido de sus hogares desde que comenzó la invasión rusa, incluidos casi dos tercios de todos los niños de Ucrania.