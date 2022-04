Abogado: Para acusar a Añez la Fiscalía usa informe de Andrónico y no de Copa





12/04/2022 - 08:31:46

Página Siete.- La defensa de la expresidenta Jeanine Añez informó que los fiscales del caso Golpe II pretenden usar los informes emitidos por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), en 2021, para fundamentar el supuesto golpe de Estado, sin tomar en cuenta los documentos emitidos en la gestión de Eva Copa (2019-2020), cuando ella ejerció la presidencia de la Asamblea Legislativa. “Hay informes que han sido emitidos dentro de esta legislatura y los jueces deben analizar si los mismos son pertinentes. No son informes de la gestión de Eva Copa, la mayoría de pruebas presentadas por la Fiscalía son de la nueva legislatura”, señaló Luis Guillén, abogado de Añez. En ese sentido, Guillén adelantó que en la audiencia de hoy pedirá al Tribunal Primero de Sentencia de La Paz se excluya de las pruebas de cargo el informe emitido en la gestión de Rodríguez. Según el jurista, la supuesta ilegalidad de la presidencia de Añez debería estar reflejada en las memorias legislativas de los últimos meses de 2019 y en 2020, tiempo en que Copa presidía en el Legislativo. “El Ministerio Público está presentando 70 pruebas documentales, entre ellas están varios informes que creen que son pertinentes. Como defensa vamos a exigir que se cumplan los presupuestos procesales (…) Vale decir que la prueba debe ser pertinente, útil, y emitida en el tiempo y por la legislatura correspondiente. Llama la atención que se pretenda presentar pruebas obtenidas posterior a la supuesta comisión del delito”, explicó Guillén. Para el abogado, en la gestión de Copa se aprobaron varias leyes en el Legislativo que implícitamente reconocían la sucesión constitucional de Añez. Guillén también indicó que muchas de las pruebas documentales presentadas por los fiscales Junior Flores, Omar Mejillones y Lupe Zabala confirman la legalidad del mandato. Entre las pruebas de cargo de la Fiscalía figuran las cartas de renuncia de Evo Morales, Álvaro García Linera y Víctor Borda. Asimismo, se presentaron las papeletas de pago de Añez, como presidenta del Estado y la credencial del Tribunal Supremo Electoral, que confirman su carácter de autoridad electa. En contraparte, entre los mismos documentos, los fiscales presentaron varios informes emitidos por funcionarios del MAS, que estaban encargados de la logística y administración de la Asamblea Legislativa. En los reportes, los empleados reiteraron que no se puede dar detalles (videos o copia de documentos) de la sesión en la que Añez fue nombrada como presidenta, debido a que no existían convocatorias oficiales. EBA Ayer, la Sala Penal Cuarta suspendió la audiencia para tratar la apelación incidental contra una resolución emitida por Claudia Castro, cuando ella era titular en el Juzgado Cuarto Anticorrupción; en ese entonces, Castro rechazó la solicitud de la defensa de Añez para responder en un juicio de responsabilidades a una presunta designación ilegal en la gerencia de la Empresa Boliviana de Alimentos y derivados (EBA). La audiencia fue reprogramada para el próximo lunes 18 de abril.