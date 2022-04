Pacto de Unidad llama a Lucho, David y Evo a una reunión para limar asperezas





12/04/2022 - 08:27:48

El Deber.- Las organizaciones que conforman el pacto de unidad, CSUTCB, Bartolinas, Conamaq, Interculturales y Cidob determinaron convocar a una reunión cerrada al presidente, vicepresidente y el jefe del MAS, Luis Arce, David Choquehuanca y Evo Morales respectivamente, según informó esta noche el dirigente Omar Ramírez. “Las organizaciones sociales somos quienes hemos concebido el instrumento y hemos resuelto convocar al presidente, al vicepresidente y al presidente del instrumento, el hermano Evo Morales, con el propósito de tratar estos extremos y que la oposición está aprovechando para sacar una tajada y generar caos y confrontación en el Gobierno. Estamos convocando para el lunes 18 (de abril) en la sede de la CSUTCB, será una reunión restringida, a puerta cerrada”, adelantó el dirigente. Desde diciembre del pasado año, el Gobierno y el MAS arrastran dificultades internas por el cambio de ministros que nunca se produjo, pese a que el presidente Luis Arce les dijo a los campesinos que habría cambios de ministros. Ahora, con las últimas revelaciones de Evo Morales y el escándalo de los denominados “narcoaudios”, esa relación parece haberse agravado. Ramírez admitió la existencia de fricciones en el Gobierno, las que calificó de “natural” por la dimensión que tiene el MAS. Pero no se refirió a que estas diferencias no existían cuando Morales era presidente del Estado y del partido simultáneamente. “Hay que ser sinceros, no hay que tapar el sol con un dedo. Existen diferencias, es natural en una situación política en la que las organizaciones sociales integran el MAS y concentran a varias tendencias- Por eso estamos convocando, para cerrar filas, limar asperezas y generar una cohesión entre todos”, añadió. Más adelante aseguró que ellos respetan y respaldan al actual Gobierno, porque fue producto de la acción de las organizaciones que se dio la victoria electoral y también demandó respeto por el liderazgo de Evo Morales al frente del instrumento, aunque también dijo que el Pacto de Unidad es parte del bloque que pide renovación en todos los frentes. Recordó también que fueron las organizaciones sociales las que determinaron que no se aceptaría a ninguno de los excolaboradores de Evo Morales como parte del Gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, ya que lanzaron una imagen de renovación de cuadros políticos.