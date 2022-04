ONU: Aumentan la violencia y el tráfico sexual en la guerra de Ucrania





11/04/2022 - 21:44:20

VOA. — Las Naciones Unidas alertaron el lunes de que las mujeres y los niños ucranianos corren un mayor riesgo de violencia sexual, violación y tráfico a medida que avanza la invasión de Ucrania y se acumulan las denuncias de crímenes cometidos por las tropas rusas. "Estas denuncias deben investigarse de forma independiente para garantizar la justicia y la rendición de cuentas", dijo al Consejo de Seguridad la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous. "La combinación del desplazamiento masivo con la gran presencia de reclutas y mercenarios, y la brutalidad mostrada contra los civiles ucranianos, han levantado todas las banderas rojas". Bahous, quien acaba de regresar de una misión en Moldavia, dijo que el riesgo de trata de personas también aumenta a medida que las personas se desesperan más por huir de la guerra en Ucrania. "Las mujeres jóvenes y los adolescentes no acompañados corren un riesgo particular", advirtió. "Hago un llamado a todos los países para que aumenten sus esfuerzos en la lucha contra el tráfico y felicito a todos los países anfitriones por su colaboración en la prevención". Bahous instó a los donantes a apoyar a los países, incluido Moldavia, que ha recibido a más de 400.000 refugiados, para que puedan monitorear los cruces fronterizos y apoyar a las víctimas. El consejo fue informado virtualmente por Kateryna Cherepakha, presidenta de la organización de la sociedad civil ucraniana La Strada-Ucrania. Ella dijo que los soldados rusos están usando la violencia y la violación como armas de guerra. Cherepakha también afirmó que su organización tiene testimonios creíbles de una docena de mujeres y niñas que fueron violadas en áreas que habían estado bajo la ocupación rusa. “Violadas por un grupo de ocupantes, múltiples veces, con amenazas de muerte a las sobrevivientes, sus hijos, sus familiares, frente a los familiares y otras personas”, aseguró. La activista dijo que los sobrevivientes estaban extremadamente traumatizados, temían por sus vidas y tenían dificultad para hablar sobre los ataques sexuales. “Primero necesitan apoyo, terapia, recuperación”, dijo Cherepakha. Más de 4,5 millones de personas han huido de Ucrania desde que Rusia invadió el 24 de febrero. Casi el 90% de ellos son mujeres y niños. Además, otros 7,1 millones de personas son desplazados internos. La agencia de la ONU para la infancia, UNICEF, dice que más de 7 millones de jóvenes en edad escolar no asisten a la escuela: 5,7 millones de niños en edad escolar y 1,5 millones de estudiantes de educación superior. Lo más inquietante es que la ONU ha verificado la muerte de 142 niños. Otros 229 han resultado heridos. "Sabemos que estos números son probablemente mucho más altos, y muchos de ellos fueron causados por fuego cruzado o el uso de armas explosivas en áreas pobladas", dijo al consejo el director de Programas de Emergencia de UNICEF, Manuel Fontaine.

Un hombre muestra una fosa común con cadáveres en el poblado de Bucha, al noreste de Kiev, Ucrania, el 3 de abril de 2022. Fontaine regresó el viernes de una misión de 10 días a Ucrania y aseveró que en tres décadas como humanitario, rara vez ha visto tanto daño causado en tan poco tiempo. De los 3,2 millones de niños que se estima que han permanecido en sus hogares, dijo que casi la mitad puede estar en riesgo de no tener suficiente comida. Los ataques a la infraestructura han dejado a aproximadamente 1,4 millones de personas sin acceso al agua, y 4,6 millones de personas tienen acceso limitado. "La situación es aún peor en ciudades como Mariúpol y Jersón, donde los niños y sus familias han pasado semanas sin agua corriente ni servicios de saneamiento, un suministro regular de alimentos y atención médica", dijo Fontaine. "Se están refugiando en sus casas y bajo tierra, esperando que cesen las bombas y la violencia". El embajador adjunto de Rusia ante la ONU dijo al consejo que su gobierno "no hace la guerra contra la población civil". Volvió a asegurar que las acusaciones contra Rusia eran parte de la guerra de información "intensa" dirigida contra Moscú. "Vemos una clara intención de presentar a los soldados rusos como sádicos y violadores", señaló Dmitry Polyansky al consejo sobre los informes de violencia sexual. "Seguir afirmando que no hay una guerra de agresión en Ucrania es igual a seguir afirmando que el mundo es plano", dijo el embajador albanés Ferit Hoxha en respuesta a Rusia. “Sabemos que hay gente que lo cree, pero eso no lo convierte en verdad”.

Kramatorsk Muchos miembros del consejo también señalaron el ataque con proyectiles el viernes en la estación de tren de Kramatorsk, donde 4.000 civiles intentaban evacuar. Murieron más de 50 personas, incluidos al menos cinco niños. Más de 100 personas resultaron heridas, muchas de gravedad. “Según los reporteros, una gran pieza de misil en la escena tenía palabras escalofriantes escritas en el costado. En ruso decía, 'para los niños'. Así es como se ve la guerra de Rusia”, lamentó la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, sobre lo que vieron los reporteros occidentales en la estación. El enviado de Rusia dijo, sin ofrecer ninguna evidencia, aseguró que el ataque fue una operación de bandera falsa organizada por "nazis ucranianos". "Lo que les está pasando a las mujeres y los niños en Ucrania es horrible más allá de la comprensión", dijo el embajador ucraniano Sergiy Kyslytsya. "Si no podemos detener al Kremlin, más y más niños quedarán huérfanos. Más y más madres perderán a sus hijos". Kyslytsya acusó a Rusia de sacar a 121.000 niños de Ucrania. "Además, se informa que Rusia ha redactado un proyecto de ley para simplificar y acelerar el procedimiento para la adopción de niños ucranianos secuestrados, tanto huérfanos como aquellos que tienen padres y otros parientes", dijo Kyslytsya. "La mayoría de estos niños fueron secuestrados de Mariúpol a Donetsk y la ciudad rusa de Taganrog". Cuando se le preguntó al respecto después de la reunión, el representante de UNICEF, Fontaine, dijo que la agencia ha escuchado los informes de los secuestros y no tiene evidencia de ellos, pero está dispuesta a investigar el tema. Varios miembros del consejo dijeron que debe haber rendición de cuentas por los crímenes contra mujeres y niños, pero sobre todo se necesita un fin inmediato de los enfrentamientos.