Diputado Cuellar tilda a Evo de opositor y desestabilizador de la democracia





11/04/2022 - 21:28:23

Correo del Sur.- El diputado Rolando Cuellar afirmó que el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) se ha convertido en un desestabilizador de la democracia y del gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, a partir de sus acusaciones sobre la lucha antidroga y la presunta presencia de infiltrados de la DEA en algunos ministerios de Estado. El legislador crítico de Morales, dijo que sus acusaciones sobre la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) son “puro show mediático” con el único propósito de estar vigente en la política. Lo acusó de estar en un plan para “desgastar” al gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca”, con base en la calumnia y la difamación, toda vez que sobre sus denuncias no ha mostrado pruebas. “Es lamentable que lo que está haciendo Evo Morales, no solo se convierte en un opositor, sino en un desestabilizador de la democracia”, sostuvo el diputado en declaraciones a radio Compañera. Morales sospecha que la DEA está infiltrada y opera desde “algún ministerio” para desprestigiarlo no solo a él, sino también, a legisladores de su partido. "Estamos convencidos de que hay una campaña nacional e internacional para satanizar y desprestigiar al Trópico de Cochabamba y a sus dirigentes como Evo, Andrónico, Leonardo Loza y otros, no sabemos si por acción de la DEA o golpistas infiltrados en nuestro gobierno que aún operan", dijo Morales en Twitter. Cuellar rechazó las afirmaciones del líder del MAS, afirmó que la DEA no está incrustada en el Gobierno, y que existe una lucha frontal contra el narcotráfico. Lo acusó de pretender dividir las bases del MAS, que hace declaraciones porque “no tiene nada que hacer, y pone a escribir cosas incoherentes”. Acotó que es gracias a la victoria de Arce y Choquehuanca que ganaron con el 55% de votos en las elecciones nacionales que el expresidente Morales retornó al país, de lo contrario hubiera seguido en Argentina gastando su renta vitalicia. “Evo Morales con su rosca de buitres estarían de vacaciones disfrutando de los 14 años que ganaron en su gestión”, afirmó. Manifestó que en realidad Morales busca “desgastar” a la administración de Arce y Choquehuanca. Apunto a recordar que Morales no es más presidente del Estado, sino de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Calificó como un error presentar los audios de manera pública cuando lo correcto era denunciar al Ministerio Público.