Choquehuanca: El comandante Chávez era una luz no solo para los venezolanos sino para todos nosotros





11/04/2022 - 20:50:57

El vicepresidente David Choquehuanca resaltó este lunes la visión integracionista del extinto comandante y presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías (1954-2013) durante su participación en el conversatorio y muestra fotográfica “Todo 11, tiene su 13”, que fue organizado por la Embajada de Venezuela en La Paz. “El comandante Chávez era una luz no solo para los venezolanos sino para todos nosotros, era un integracionista que construye el ALBA, el camino por donde hay que caminar, era un visionario”, dijo el dignatario. En esa actividad se rememoró episodios del Golpe de Estado que vivió en Venezuela en 2002, cuando Chávez era presidente de ese país. En ese contexto, Choquehuanca valoró la valentía de Chávez, quien “a pesar de todos los obstáculos que tuvo por parte de la oposición fascista de su país, continuó hasta el final de sus días con la lucha anticapitalista, anticolonial y antifascista”. “El comandante Chávez trabajó Unasur, que es para volver a nuestro camino, para volver a nuestro Abya Yala, donde no había fronteras, porque trabajó para reafirmar nuestra lucha anticapitalista, antifascista, anticolonial”, afirmó Choquehuanca. En esa línea, el Embajador de la República Bolivariana de Venezuela, César Trompiz, llamó a ver a Chávez, “no como la luz en el camino, sino como el camino con luz, con esa luz propia que alumbra la inevitable la construcción del Abya Yala”. Para finalizar, Choquehuanca hizo un llamado a la juventud para leer más sobre el trabajo de Chávez, no sólo en Venezuela sino en Latinoamérica, así como la lucha de otros líderes como Simón Bolívar y Ezequiel Zamora. “Nosotros no queremos el socialismo copia de afuera, sino el socialismo construido por nosotros, con pensamiento propio por eso es importante la cultura de los pueblos indígenas que buscan armonía, paz, unidad”, remarcó el mandatario boliviano.