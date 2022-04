Soy gay y tengo pensamientos homofóbicos





11/04/2022 - 20:32:54

Los Andes.- Fernando Dente está nuevamente en calle Corrientes con el musical Kinky Boots el cual protagoniza con Martín Bossi, en el teatro Astral. Luego del estreno de la obra, el actor reveló por qué por muchos años no blanqueó su sexualidad. Y admitió que aún tiene pensamientos antiguos producto de la sociedad en la que se crió. “Todos nos criamos en una sociedad con mandatos, pensamientos, prejuicios, ser parte de la minoría no te exime de haberte criado en esta sociedad. Soy gay y tengo pensamientos homofóbicos, lo que hago es descubrirlos y decir esto es absurdo, muy en el fondo de mi cabeza hay un pensamiento que no tiene sentido”, explicó Dente, en Agarrate Catalina, programa de La Once Diez/Radio de la Ciudad. Por otro lado, el artista recordó que por muchos años no decía que era gay quizás porque “no tenía rasgos femeninos o amanerados y era bastante hegemónico, políticamente correcto y no estaba expuesto a la opinión y a señalar”. Luego, agregó: “Me gusta estar de este lado de la línea y ser quién soy, no tener que hablar con sinónimos y decir que mi novio es mi novio y no un amigo”. Por otra parte, la obra Kinky Boots, producida por Rimas producciones/Dabope, presentó exitosamente en 2019, pero debió suspenderse por la pandemia. En este reestreno se suma Laura Esquivel en lugar de Sofi Morandi. Sobre su personaje, Fer destacó: “La deconstrucción que tiene que atravesar mi personaje, porque no hay drags en el pueblo. Y son un montón de cosas que van pasando: romper los mandatos familiares, el propósito de la vida, la misión, la amistad y el amor. Es una obra que tiene mucho humor. La columna vertebral de la historia es poder ser quién sos”. Y además, confesó: “Es algo que suena muy cursi y muy rosa, pero es algo que a mí me emocionaba mucho cada vez que veía la obra. Cuando ves cómo todos los personajes se terminan aceptando a ellos mismos, y entre ellos... Es algo que en este momento está muy a flor de piel en la sociedad: todo el tiempo están apareciendo nuevas formas de expresarse, nuevas identidades y hasta nuevas formas de autodenominarse”. Finalmente, Dente destacó: “Es muy necesaria hoy la tolerancia, y de verdad ponerse en un lugar de decir: bueno, quizás no sé todo lo que creo que sé. Vamos a ver cuál es la mejor manera de convivir todos juntos y poder entendernos”.