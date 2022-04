Abuela de Tinder ha tenido más de 50 citas: Solo quiero aventura y pasión





11/04/2022 - 20:29:26

Hattie Retroage se ha vuelto famosa a sus 85 años gracias al provecho que le ha sacado a las aplicaciones de citas. Conocida como la abuela de Tinder , esta mujer ha tenido más de 50 citas desde 2019. La abuela de Tinder estuvo casada durante 25 años y se divorció en 1984. Decidió abrir un perfil en la app de citas para 'vivir su vida al máximo'. "Fascinante belleza de avanzada edad busca un estable y joven amante para una vida llena de aventura y pasión. No pro-Trump ni 'jugadores'”, se puede leer en la descripción del perfil de Hattien en Tinder. Hattie tiene dos hijos, los cuales expresan opiniones divididas sobre la abuela de Tinder: su hija de 53 años la apoya, pero su hijo de 57 no. La mujer asegura que sus más de 50 citas no han sido solo hombres "maduros", sino que también jóvenes de 19 años. "El objetivo de mi vida es cambiar la visión horrible y decrépita del envejecimiento, y convertirla en algo emocionante (...) Hago el amor con muchos hombres, lo hago muy bien, pero ninguno ha dicho: 'Te quiero para mi vida'. Eso es buenísimo. Solo quiero aventura y pasión", dijo la abuela de Tinder en The Sun . Agregó: "Salimos a tomar un trago y, si la química es correcta, vamos a mi departamento. Si no, cada uno se va por su lado".